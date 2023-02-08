【簡約公屋】立法會工務小組通過首批149億元撥款　交財委會再審批

▲ 工務小組通過首批簡約公屋約149億元撥款申請。（資料圖片）

立法會財委會的工務小組今早（8日）開會，以34票贊成，1票棄權及0票反對，通過首批簡約公屋約149億元撥款申請，當中包括啟德、牛頭角等4個項目，提供1.7萬伙，將交財委會審批。

工聯會鄧家彪認為簡約公屋可以地盡其用，讓數萬名居住在環境惡劣的劏房居民有安身之所，同時摧毁不合法的劏房。選委會馬逢國支持簡約公屋概念，惟當局應及早詳細交代工程成本，強調簡約公屋除了是房屋項目外，亦是社會工程，市民有不同意見是正常現象，認為當局應多作解說。

身兼九龍城區議員的楊永杰投棄權票，表示啟德有4個屋苑共3,500戶即將入伙，連同兩個過渡性房屋1,300伙、啟德體育園區及簡約公屋，而房屋局局長何永賢只說增加兩條巴士線，擔憂會「塞爆啟德地鐵站」，促請當局先建造集體運輸系統。

實政圓桌立法會議員田北辰關注入住率問題，元朗同心邨過渡性房屋有1,800個單位，符合公屋上樓資格又等待超過3年的甲類住戶，只有700戶，入住率不足4成。他又指，基層從事散工，市區交通方便、求職容易，若搬屋只入住數年，再搬都很有問題。

何永賢回應，啟德的簡約公屋經過2年興建及5年使用期後，將會歸還原本商業用途，交通上亦正考慮新的線路，包括由郵輪碼頭到尖沙咀的巴士線，以及將20A終點站延至郵輪碼頭；而九龍東作為第2核心商業區發展目標不變。

她續指，新界項目的入住率達6成2，亦有200多個申請正在處理，當局會安排更多「睇樓團」及宣傳過渡性房屋項目。日後新界北邊將有不少公屋落成，住戶亦大機會被派至北邊的公屋，他們可早日適應該社區，對他們的發展有好處。

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記者：李芷玲