【網絡熱話】兒子患尿毒症肺生瘤　北角婆婆街頭籌錢救仔

▲ 兒子患尿毒症肺生瘤，北角婆婆街頭籌錢救仔。

繼2月6日旺角有一名女子以30萬元價錢「賣身葬父」，昨日再有市民在北角街頭遇見有婆婆「籌錢救子」，更有網民留言分享同一名婆婆的照片。照片中可見，一名一頭白髮，拿著拐杖的老婦坐在街角，旁邊放有數袋行李，面前則有一張紙皮，上面寫有字句請求路人捐款。

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該網民昨日在Facebook專頁上載照片，並形容事件是「賣身葬夫系列」，聲稱老婦指自己丈夫患有尿毒症，為籌錢故來港「賣身救夫」。不過細閱地面紙皮上的文字，與部分網民描述有所不同，紙皮上文字大意如下：「先生小姐好心人幫忙！我兒子本來尿毒症......肺又生了一個瘤，剛做完手術，儲蓄已花光了！希望善長人翁！伸出援手幫下我個仔。」

該照片攝於北角英皇道及糖水道交界，紙皮旁邊亦放有多張相片，隱約可見一名男子身穿病人服躺在病床，旁邊更有一張疑為證書的文件，應為老婦所指的「兒子」。

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照片引起不少網民的討論，有人指近日市面上屢現自稱遭遇淒慘的人士籌錢，對於籌醫藥費事件真實性感懷疑；有網民則另貼出照片，指4日前曾在同一位置遇見該名婆婆，更有多名網民稱該名婆婆「準時返工放工」，在葵芳等多個地鐵站亦曾見過。

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責任編輯：羅嘉欣