【死因研訊】婦候檢疫死於新冠病毒及冠心病　死因庭裁定死於自然

▲ 確診新冠病毒、患糖尿病的六旬婦在等候檢疫期間倒斃家中，死因庭裁定死者死於自然。（資料圖片）

患糖尿病的六旬婦於2020年12月因同住女兒確診新冠病毒，被列為密切接觸者，獨自在家等候檢疫3天後被揭發倒斃家中。死因庭早前就事件展開研訊，死因裁判官周慧珠今（8日）作出引導，陪審團退庭商議後，一致裁定死者死於自然，並對衞生署作出2項建議。

死者呂淑嫻，退休前任職護理院。死者生前與女兒趙海鈴同住沙田，趙於2020年12月9日因確診被送往亞博隔離，死者獨留在家等候衞生署聯絡。救護人員於同月12日破門入屋發現死者已倒斃家中，終年62歲。法醫推斷死者於12月11日死亡，主要死因是新冠病毒。

死因裁判官引導陪審團時指，法醫潘偉明解剖時，於肺部等組織內發現新冠病毒，若陪審團接納法醫證供，可裁定事主死因是新冠病毒，以及促成原因為冠心病，並裁定事主死於自然；若陪審團未能裁定死者死因，則裁定死因存疑。

死者女兒趙海鈴早前供稱，死者患糖尿病超過20年，另有腎病等長期病患。趙於於同月9日被送往亞博隔離，翌日早晚曾與死者通電話，死者稱開始感到不適，出現流鼻水和頭痛等病徵。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮供稱，署方不會安排有自理能力的長期病患密切接觸者優先送往檢疫中心，事發時確診及懷疑個案急增，雖已獲調派額外人手，但仍然短缺。

衞生署法醫潘偉明早前供稱，死者的直接死因是新冠病毒，冠心病則是加速死亡的疾病，根據遺體的早期腐化跡象，推斷被發現遺體時至少死去1天。

衞生署防護應變及項目管理部行政主任蘇暐琁供稱，就本案而言，由於早前葵盛西邨疫情大爆發，以致當日處理的密切接觸者個案減少。蘇又指，署方在死者離世後2天及4天，分別致電予死者，直至事件被傳媒報道後，才得知死者猝死在家中。

衞生防護中心護士孔鳳媚供稱，由於死者女兒已代死者回答問題，故未有致電死者，並承認得知死者患高血壓及糖尿病，但未有問及死者藥物是否足夠。

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記者：梁錦麟