【集體回憶】最後一間扒王之王低調結業　集團另一品牌於旺角開店吸客

▲ 位於沙田的最後一間扒王之王已結業。（openrice圖片）

連鎖西餐廳「扒王之王」位於沙田娛樂城的最後一間分店，今年初已經結業。集團旗下還有一間「扒王一哥」分店，位於旺角一座單橦式的商業大廈內，可是午飯時間的食客人流不多。

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「扒王一哥」位於旺角彌敦道一座單橦式的商業大廈內，記者昨日（8日）午膳時段到上址觀察，發現店內未見擠擁，只有數台食客，場面冷清。餐廳位於7樓，食客坐升降機便能直達。

餐廳方面也預告，扒王之王將沿用品牌，快將於旺角開業，但未公布實際日期。

資料指出，扒王之王於1999年由李德麟創立，首間總店位於紅磡，之後一度擴張至30多間分店，推售廉價鐵板扒餐，也有美國頂級安格斯扒類供應；另外公司更創立多個品牌，包括「扒王里」、「扒出味來」等，可是近年生意不景，陸續有分店結業。

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記者：曾秋文