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【隱蔽中年】42歲男炒散24年月入$8000維生　每月仍有錢儲原因令人驚訝

親子 12:12 2023/02/08

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日本稱這類人為「兒童房叔叔」。

愈來愈多年輕人怕面對社會，而選擇做隱蔽青年，靠與父母同住而省回不少租金，隱蔽青年年長後變成隱蔽中年，日本一名42歲男子，畢業20多年來從來沒有做過正職，一直靠炒散維生，與父母同住的他每月收入約8,000港元，令人驚訝的是還儲到錢，積蓄大約有12萬港元，可以說是躺平族中的表表者！

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據日本傳媒《日刊SPA!》報道，倉田正則（化名）已年屆42歲，但高中畢業後從來未有做過長工，至今仍與父母同住，只靠間中打散工賺來的收入維生，如此生活已持續足足24年，但他非常喜歡目前生活，無意改變，而父母都支持。

倉田的父母育有二女一子，倉田是家中幼子，兩名家姐比他大7及3歲，兩家姐在畢業後均覓得穩定工作，並早已搬出去成家立室。倉田於工業學校畢業後未如常人般搵工，反而是經歷多個月的待業生活，一度要靠儲起來的「利是錢」維生，其後則做兼職，從未做過長工。

倉田喜歡打機及睇漫畫。《日刊SPA!》

而倉田住在父母家，所以不用擔心住屋問題，而父母有養老金，他間中出去炒散，所以膳食及水電費都能夠自行應付。

最令人驚訝的是，雖然收只有約13萬日圓（約7,700港元），但每月最多可以儲3萬日圓（約1,800港元），現在積蓄有200萬日圓（約12萬港元）。

而倉田的開支除了膳食及水電費外，大部分用於打機「課金」，另外就是給兩位姊姊的子女的零用錢。

就算是炒散，倉田開工都睇心情而定，有時心情不好就會「射波」，放假時大多留在家中打機。他承認朋輩指其生活過於頹廢，但他不會將批評放在心上，並強調自己與姊姊關係良好，父母也接受他這種「中年宅男」的生活，

沒全職工作反而可以經常在家陪伴父母，閒時甚至可以幫父母忙，代為照顧姊姊的子女，整體生活其實沒有大問題。

倉田最近透過電視節目，才知道社會上將他這種「40歲以上」、「獨身」、「低收入」的男性標籤為「兒童房叔叔」，即住在父母家細房的中年大叔，並作大肆批評。他明白自己生活方式奇特，有時會令父母在鄰里間受到壓力，可幸雙親亦非嚴格遵從社會規範的人，對他的生活方式從未過問。

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不想娶妻生子

被問到有否想成家立室，倉田坦言並非沒有喜歡的對象，亦試過拍拖，但對穩定而長久的關係無甚興趣，對一般打工仔生活甚至相當抗拒，

收入不算多但已足夠應付支出，打機『課金』消費亦未去到要借錢的程度，父母更沒有給我甚麼壓力。

倉田家人對他的生活方式顯現沒有不滿，但他亦強調同一套規則不一定適用於所有人，

強迫自己外出打工，因工作而積勞成疾甚至成為罪犯的例子也不算少。我當然明白自己的生活方式不值得讚賞，亦不打算向別人說教。只要我跟家人都開心，我不認為旁人有資格說三道四。
 

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責任編輯︰王明芳

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