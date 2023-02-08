【再見愛人2】艾威心痛前妻病倒終回心轉意　承諾結束分居晒恩愛︰‎不離婚了

▲ 艾威與Lisa在節目《再見愛人2》最終章中宣布復合，承諾結束分居狀態不會離婚。

64歲資深綠葉演員艾威與前妻陳美玲（Lisa）最近參加內地婚姻紀實真人騷《再見愛人2》，掀起不少話題。艾威一開始堅定離婚，但經過18日旅程後，他的想法已徹底改變。在近日播出的最終章中，兩人在鏡頭前不斷晒恩愛，並決定共度餘生，承諾返港後結束分居狀態，不少觀眾都戥他們開心。

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在節目播出初期，艾威對Lisa愛麻將非常不滿，因對方曾患癌，當時艾威花百萬積蓄為她醫病，但Lisa康復後依舊沉迷打麻將至通宵達旦，屢勸不聽下，艾威選擇與Lisa離婚，目前已分居兩年。Lisa在節目中透露，她由始至終沒有想過要與他分開，仍深愛著他。

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兩人起初在節目中互動時不太情願牽對方的手，讓不少網民以為他們難以復合，其後他們慢慢透過遊戲互動中了解對方，Lisa亦逐步解開艾威的心結，關係有所改善。其後他們去到高原地方理塘遊玩，Lisa因適應不了高山地區而病倒，更需插喉身體非常虛弱。艾威看著躺在床上的Lisa非常擔憂，更握著著她的手重覆說：「不離婚了」，令到她感到心甜。

▲ 艾威一開始堅定與Lisa離婚，但經過18日旅程後，他的想法已徹底改變。（微博圖片）

艾威︰不用太堅持自己想法

艾威在節目最終章中，終於選擇與Lisa共度餘生，承諾會返港結束分居狀態。兩人更不斷在鏡頭前晒恩愛，艾威主動牽起Lisa的手漫步看夕陽，畫面充滿愛與幸福。艾威受訪時表示，今次的旅程令他徹底改變其婚姻觀。

這18天旅途，當然自己有一些新的想法了，就是很多時間也不用太堅持着自己的想法。

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艾威更在鏡頭前向Lisa表白：「我愛你。」Lisa也示愛回應：「我愛你。」兩人又交換看對方過去18日寫下的日記，眼內都充滿愛，Lisa寫下12次感謝說話給艾威，如「謝謝你對我的愛」、「謝謝你的一句對不起」等。艾威還在鏡頭前與Lisa親嘴，又捏她的臉頰放閃，Lisa則流露出幸福的笑容。不少網民對他們有美滿的結局都感到開心，祝福他們有幸福快樂的將來。

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責任編輯︰王明芳