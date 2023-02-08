【不正常愛情研究所】黃紫恩不心急於找另一半　Argus情人節前向Eileen表白

▲ 《不正常愛情研究所》

由J2ers 黃紫恩（Jojo）、吳兆麟（Alan）、胡敏芝（Karen）連同兩位客席嘉賓麥惠琪（Susuca）、文頌男（Koba）主持的J2節目《不正常愛情研究所》，在明晚（2月9日）的嘉賓為《CP訓練營》的學員馮建晞（Argus）。

下周二（2月14日）便是情人節，《CP》的Argus與「純純兔」洪藹茵（Eileen）自入營後，一直發展順利，但似乎仍未發展成真正情侶。

▲ （左起）Jojo、Alan同Susuca擔任《不正常》主持。

Argus準備情人節前表白

《不正常愛情研究所》眾主持都好有興趣想知，趁情人節Argus同Eileen會有何表示。Argus預告會在情人節前表白，他說︰「會喺情人節前一日表白，咁樣可以名正言順情人節一齊。」被問到有幾成信心時，他以「好有信心」回答。

Argus話當初入營見到Eileen第一眼，已有「Love at first sight」（一見鍾情）感覺，他笑說︰「第一眼望已經係我喜歡個type，同Eileen完咗第一個camp開始發展，第二個camp撻着。」

▲ Argus（中）預告下星期會向Eileen表白。

天蠍座記仇

他講到當時曾經殺出阿Yeung（蔡浩洋），令自己醋意大發︰「一開始佢飛甩我揀阿Yeung，我都有hard feeling。有時見到佢同第二啲男仔一齊會唔舒服。」

Argus自言拍拖受過最大的打擊是F.3那年，父親離世不到一周，女朋友又要求分手。他笑言天蠍座的人很記仇，所以到現在還記住。

▲ Jojo單身一年多，已忘了下星期二是情人節。

Jojo未有適合對象

另外，Jojo同Alan是眾所周知的單身一族，被問到情人節有何安排時，Jojo竟然話「唔記得咗（情人節）」，並透露好大機會同朋友一起過，目前未有適合發展對象，亦不急於找另一半。

之後，Jojo表示事後問幾位單身友人，原來「忘記」的情況很普遍，她說︰「原來唔係我一個唔記得，佢哋完全唔記得咗14號（情人節），因為冇男女朋友拍緊拖，冇人提真係會唔記得。」

Alan接受訪問時表示情人節當日，會和大班朋友到主題樂園玩，他說︰「全部都係單身，有男有女。」他笑言近年情人節都是差不多這樣過，不會給自己太大希望，但就話︰「不過唔排除有奇蹟出現搵到另一半。」

最新影片推介：193+Alina專訪