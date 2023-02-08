【癌症殺手】女子吃湯圓鯁喉揭患食道癌　6大徵兆咳嗽吞嚥困難要留意

▲ 女子吃湯圓鯁喉，意外揭患食道癌。（iStock圖片，非當事人）

進食時經常鯁喉或出現吞嚥困難，有可能是大病找上門。台灣一名50多歲女子女子元宵節吃湯圓時鯁喉，食道被湯圓黏著，求醫檢查時，發現她有嚴重的胃酸倒流，更患有第1期食道癌。

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根據台媒報道，義大醫院胃腸肝膽科主任王文倫分享病例，指曾有一名50多歲女子吃湯圓時鯁喉，食道被湯圓黏著，無法進食、吞口水，胸口出現異物感。醫生為其移除湯圓時，發現她有嚴重的胃酸倒流，造成食道狹窄，更發現她的食道下段有第一期食道癌，而在此前，完全沒有症狀。

王文倫指出，湯圓甜度較高，難以消化，可加劇胃酸倒流的情況。另外，有食道癌、食道腫瘤病史的人士，食道比一般人狹窄，進食湯圓時更容易鯁喉，無法進食、吞口水，胸部、喉嚨會出現嚴總的異物感，如未有及時治療，可能會造成脫水，甚至死亡。

食道癌為本港第10號癌症殺手

根據醫管局資料，香港每年約400宗食道癌新症中約300宗為男性，與歐美西方國家比較，食道癌在亞洲地區發病率明顯為高，估計與亞洲人的飲食習慣有關。

食道癌高危因素

食道癌的成因至今並未有定論，但可能與長期吸煙、嗜飲烈酒、胃酸倒流、飲食習慣有關，如經常進食醃製煙燻食物。

若屬於以下類別，必須特別注意：

年屆六十歲或以上，男性

嗜酒

吸煙

愛吃醃製、煙燻食物

長喝滾燙飲料、湯品

胃酸倒流

6大早期症狀+2大後期症狀

大多數食道癌病人首先出現的徵狀是漸進性的吞嚥困難，但病人可能並不察覺或不自覺地改變進食習慣。由於無法正常進食，病人體重會下降，導致營養不良。當有吞嚥困難、不明原因體重下降、胃灼熱等情況，應及早求醫。

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預防方法

以下方法可有效幫助預防食道癌：

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責任編輯：羅嘉欣