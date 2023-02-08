【兒童健康】長大矯視難減深近視釀眼疾風險　兒童要把握12歲前控制近視黃金期

▲ 註冊眼科視光師（第Ⅰ部分）李芍穎表示，兒童要把握12歲前控制近視黃金期。

你可知道，香港為全球近視發生率最高的地方之一，根據衞生署數據，在6歲學童中，18%患有近視，至12歲，比率已急升約62%。

科學躍進，現時已有不少控制近視度數加深的方法，要提高控制成效，條件有二：一、要把握控制近視的黃金期；二、小朋友日常要養成正確的用眼習慣，以延緩近視加深的速度。

黃天溢（Tyril）今年12歲，小時候視力一向不錯，由小學4年級開始視物有點不清晰，經驗眼後發現有近視，當時雙眼近視為125度、散光25度，必須即時佩戴眼鏡矯正視力。

▲ Tyril說現在都有在床上看書，但閱讀時間會減少，姿勢會盡量保持正確。（周美好攝）

爸爸有近視、媽媽則沒有，兒子書不離手，愛在床上看書，媽媽黃太都想到他有朝一日有近視。「覺得遺傳都有關係。疫情那幾年好誇張，兒子四年級下學期疫情開始，幾年間有不少網上學習模式，上堂、做功課都用電腦或平板，被迫地機不離手，相信是先天加後天因素所致。」

一發現兒子有近視，黃太毫無懸念已為他配近視控制眼鏡，Tyril說出使用感受：「一開始覺得有少許不習慣，覺得有東西戴在頭上，但戴着戴著整體都覺得舒服。」

3年近視僅增幾十度

戴了3年多，近視控制得不錯，加深速度緩慢，Tyril現時右眼200度近視、左眼150度近視，效果滿意。黃太指，與兒子同年的表弟，戴一般眼鏡現已有800多度近視，更覺選擇正確。

Tyril自此變得重視護眼，每日抽十多分鐘做眼部運動，讓眼球得到休息，希望減慢近視加深。

註冊眼科視光師（第Ⅰ部分）李芍穎表示，兒童視覺發展由出生至3歲發育最迅速。然而，不同功能在不同年紀裏成長，以立體感來說，於一歲時已發育完成；視覺功能要至8歲方等同成年人狀況，所以8歲或之前是視覺急速發育階段。

▲ 註冊眼科視光師（第Ⅰ部分）李芍穎指近年有研究指出，每星期增加一小時戶外活動，已能減低2%患上近視的機會。（周美好攝）

兒童發育階段，對日後視力發展有着舉足輕重的影響，她解說：「在發育階段好多功能上已定形，過了這階段才發現眼睛有問題，此時才接受治療，都會比較困難。一般都會建議在兒童的黃金發育期間，在4歲時已做第一次全面眼睛檢查，若不幸眼睛有何先天性疾病，盡早發現，如弱視都可以改善得較理想。」

先天與後天因素

遺傳在近視上佔頗大比例，有研究指如父母其中一方有近視，對比父母雙方都無近視，子女會多30%出現近視；若父母雙方都有近視，子女會多2.4倍有近視。父母皆為深近視(600度或以上)，小朋友遺傳到近視的機率會再高一些。

小朋友在胚胎成形時都有影響，如懷孕期攝取營養不足、早產需照燈或睡氧氣箱，有機會影響眼球發育。

▲ 家長留意子女平日有否矇眼、靠前身體視物或抄寫功課是否多錯漏，以上皆顯示小朋友視物不清晰，宜盡早做全面眼睛檢查。（周美好攝）

至於後天影響，莫過於電子產品深入生活每一部分。「手機和電腦愈來愈普及，實難避免。事實上，手機和電腦都是近距離的工作，長時間近距離工作有機會導致近視度數加深。」

小朋友的視力問題多為近視、遠視及散光，另有一些屬雙眼功能協調如斜視、調節能力不足，皆會影響日常生活上的視力。「以學童來計，近視已佔八成，學童已達深近視的個案屢見不鮮。100度以上近視已建議戴眼鏡，有研究指出，故意調低眼鏡近視度數甚至是有近視不戴眼鏡，度數會加深得更快。」

喜訊是科技進步，目前兒童有近視亦毋須過分擔心，有4大減慢近視增加的方案：

方案1——近視控制鏡片

▲ 近視控制鏡片。（被訪者提供）

佩戴方法與一般近視眼鏡一樣，眼鏡鏡片運用了光學離焦設計，鏡片由兩部分組成，中心光學區為矯正視力的區域，令中央視力清晰；鏡片的周邊設有近視離焦區，光綫經過近視離焦區進入眼睛後會於視網膜形成近視離焦，研究證實能有效減慢近視加深。

李芍穎說：「毋須放東西入眼內，家長與小朋友都相對容易接受，控制近視成效可達50%至60%。」兒童佩戴初時或會感到周邊視野出現少許模糊或變形，但一般一至兩星期便能適應。

方案2及3——隱形眼鏡

▲ 軟性隱形眼鏡。（被訪者提供）

如小朋友日常需游泳或做運動，會覺得戴眼鏡不方便，可選擇隱形眼鏡來控制近視，當中有兩大類：角膜矯形鏡（OK鏡）及軟性隱形眼鏡，前者屬硬性高透氧隱形眼鏡，小朋友晚上睡覺時佩戴，藉改變角膜形狀，並以光學方法控制眼軸加長速度。

好處是歷史悠久，控制近視成效高達60%，度數不是太深者，日間能暫時矯正近視度數，大部分人連眼鏡也毋須戴。缺點是隱形眼鏡涉及藥水清洗及護理鏡片，小朋友或需家長從旁協助。

▲ 角膜矯形鏡（OK鏡）。（被訪者提供）

軟性隱形眼鏡為日間配戴，同樣以光學離焦方式控制近視度數。屬每日即棄形，降低感染風險，適用於散光不超過100度、6歲或以上能處理隱形眼鏡的兒童。

方案4——阿托品（Atropine）近視控制

▲ 低濃度的阿托品眼藥水。（被訪者提供）

低濃度的阿托品眼藥水有助減緩近視加深達60%至70%，雖大部分兒童不會感到不適，但眼藥水沒有矯視功能，小朋友仍須佩戴眼鏡以矯正視力。

方法眾多，家長如何為子女選擇？視光師為當事人作全面眼睛檢查後，並考量小朋友對不同方案的接受程度，也視乎家長傾向採用哪種方法，如使用隱形眼鏡，除眼睛基本健康外，亦須檢查小朋友的眼角膜弧度、適應能力。如不適合戴隱形眼鏡，可考慮採用戴眼鏡或滴眼藥水。

李芍穎說歲數只是一個參考，如一些小朋友較膽怯戴隱形眼鏡，此類鏡片未必適合；部分自理能力高、衞生意識較強的兒童，年紀輕輕也可佩戴隱形眼鏡。

近視控制方法也要看準時機，一般在12、13歲後近視加深速度放慢，控制效果也不及黃金期明顯。「惟也頗因人而異，有些小朋友較年長才有近視，每個個案處理方法都有不同。每選用一個方法，也需定期覆診觀察控制近視成效是否理想，若效果不彰顯，或需轉用其他方法。」

長大矯視無減眼疾風險

角膜切割激光矯視手術（LASIK）及小切口透鏡切除術（SMILE）大行其道，既然近視已成事實，不如待長大後把心一橫用以上方法矯視好了，李芍穎分析：「如果只從美容角度做LASIK及SMILE，這兩方面技術十分成熟，高達千度近視或200、300度散光也可消除。但這兩方法其實只是改變角膜的形態，把表徵上的度數減退，而因深近視度數引致的後遺症，如較容易患上青光眼、白內障等，以上手術並無法改變患眼疾的風險。所以建議小朋友在未變深近視之前，便要好好控制，減低日後患上眼疾的風險。」

記者：周美好