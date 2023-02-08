【MIRROR成員】江𤒹生為愛貓花花舉行告別禮　 AK不捨送別：晚點再見

▲ 大家都不捨花花...

MIRROR成員江𤒹生（AK）向來是圈中有名的「貓奴」，對愛貓相當愛錫，上月他透露陪伴其20年的愛貓「花花」離世，當時AK並於限時動態上載「花花心跳」的錄音截圖，留言表示「我地真係好掛住你，好唔捨得。」

【MIRROR成員】Anson Kong保存愛貓心跳聲悼念 江𤒹生飼養19年花花離世：好唔捨得

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為愛貓舉行告別禮 「花花」地位超然

今日（2月8日）AK在社交網上載為「花花」舉行告別禮的黑白照片，當中一家人更一起搭着愛貓送別，AK留言：「感謝20年相伴，會好好努力完成你最後俾的功課，現在不是分離， 只是晚點再見。永遠愛你 妹2002-2023#花花」字裏行間都感受到AK的不捨傷痛。

其實「花花」是AK家飼養的第一隻貓兒，是其家中的「老佛爺」，地位超然。「花花」是AK讀小五時入住江家，AK曾笑言如果有隨意門，想跟花花一起去埃及，「睇下佢同埃及啲貓貓擺埋一齊邊個惡啲。」

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AK為圈中的「貓奴」

2021年6月播映的《調教你MIRROR》節目中，其中一集梁祖堯問到MIRROR十二子可有想過一齊住時，AK即表示擔心主子沒人照顧，她說：「唔想，因為我屋企啲貓真係年紀大，唔想呢段時間唔喺屋企。」

而AK最高峰時家裡養了7隻貓貓，分別為花花、叮叮、豬仔（Tiger）、波子、Mimi、噹噹和芝麻，7隻貓貓均是領養、浪浪或者朋友相贈，當中豬仔、波子、叮叮以及花花已經去了彩虹橋。

「花花」陪AK度過人生不同階段，總總回憶一一在心中，正如他而言只是暫時的分離，將來再見。

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