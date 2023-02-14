【學校動態】以『新』科技重識『舊』社區 中學生首創自助導賞

▲ 中學生為老店繪製地圖和動畫，向本地遊客介紹這片獨特的文化。

疫情肆虐近兩年，一班熱愛出國旅遊的背包客不得已被困在家中，於是以「重新認識香港」為賣點的本地遊應需求如雨後春筍般崛起。有見及此，香港中國婦女會中學和樂在製造社區設計及研習所聯合舉辦了「西灣河社區小店AR地圖製作」工作坊，冀望透過AR新科技的形式，吸引更多人加入本地遊的行列，深入了解本地社區，發掘到近在眼前的香港獨特的美。

相較同區的鰂魚涌及筲箕灣，西灣河的社區歷史似乎較少受到大眾關注，網上關於西灣河舊時樣貌的資訊亦寥寥無幾。學校身為西灣河社區的一份子，希望能夠將本區的老店文化向大眾推廣，讓更多人了解無懼世事變遷、抱著赤子之心默默服務西灣河街坊幾十年的老店，替他們訴說這些年來有笑有淚的故事。

因此，學校邀請了9位熱心社區服務，興趣動畫製作的同學為這些老店繪製地圖和動畫，向本地遊客介紹這些碩果僅存的老店，深入了解香港充滿人情味的一面。

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早於上年度的暑假，這班「動畫興趣小組」的同學已經參加了為期兩星期的電子繪畫工作坊，學習如何使用繪畫應用程式Procreate創作插畫和動畫，更到訪位於土瓜灣的牛棚藝術村和樂在製造工作室，認識如何活化社區，向大眾推廣本地文化。

而在今年突如其來的「暑假」期間，同學們成功在短短一個半月內，透過了解香港、台灣、日本等地有趣的社區地圖，以及搜集有關西灣河本地社區的資料，製作出「西灣河の奇妙冒險」社區小店地圖和介紹每間老店的動畫故事。

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地圖以JOJOの奇妙冒險為主題，除了希望以有趣的方式介紹老店，吸引更多年輕的受眾之外，亦旨在傳遞這些形形色色的老店各有自己的文化特色和不為人知的背景等待我們這些「冒險家」去發掘的信息。如果想要開啟你的「奇妙冒險」之旅，只需在Amagicland AR應用程式掃描地圖上同學們設計的動畫icon，便可觀看同學繪製的動畫。這些動畫有的介紹了老店的創店故事、客人回憶，有的則展現遊客不同主角的歷險故事以介紹老店的特色，既別出心裁又耐人尋味，可見同學們為推廣老店文化所投注的心力。

其後，同學們親身拜訪地圖上的九間特色小店，並採訪小店的店主，彌補網上關於西灣河社區資料的不足。此行同學們獲得了很多珍貴的資料，亦委託了攝影隊將訪問片段剪接成影片，令更多人認識鮮為人知的小店的故事，為保育本地老店文化出一分綿薄之力。

今時今日在疫情的影響下，社區店鋪的更迭越見頻密，一間間老店都被迫無奈關門結業，學校衷心希望藉本次的社區地圖計劃，能夠引起更多人對保育傳統老店的關注，同時為有興趣了解西灣河社區的本地遊客提供一份導賞，促進西灣河的社區發展。

是次計劃除了秉承學校服務本地社區的辦學宗旨，亦為長期進行網課的學校學生提供另類的學習經驗。學校會繼續以培養學生的全人發展為目標，舉辦更多社區服務活動，同時回饋社會，希望各界人士能夠積極關注並踴躍支持。

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