【豁免受罰】未備妥立法會選舉廣告 立法會議員鄧飛豁免受罰付訟費3.5萬
身兼香港教育工作者聯會副主席的選舉委員會界別立法會議員鄧飛，早前入稟高等法院，就2021年12月立法會換屆選舉（選舉委員會界別）中，因疏忽而未有按選舉程序規例備妥選舉廣告及資料，於指定時間上載以供查閱。鄧指因疏忽所致，要求豁免懲罰。法官今(8日)頒下判詞，接納鄧及其選舉經理因疏忽及忙碌所致，故獲豁免受罰，鄧須向律政司支付3.5萬元訟費。
申請人鄧飛，答辯人律政司司長。
是次申請透過書面申請，法官今於判詞指， 2021年12月19日立法會換屆選舉（選舉委員會界別），申請人為候選人，於12月6日，透過Facebook發布約3分鐘影片，未有按《選舉管理委員會(選舉程序）（立法會)規例》，於指明時間內，即1個工作天內備妥有關廣告或資料之電子文本，在總選舉事務主任或獲授權的人所維持的公開平台供查閱。根據規例，違者可被處罰款或監禁。
法官指根據申請人呈交之誓章，申請人每天須出席不同社會界別的會議，其選舉經理須作安排，因工作繁重致疏忽未有上載有關項目，直至預備有關選舉開支時才發現，強調並非故意，故申請豁免受罰。律政司就本申請持中立態度，法官引述律政司之陳詞指出，申請人已上載近136項選舉廣告，其中遺漏了1項，或不涉故意。
法官經考慮後，接納申請人之說法，正於律政司所指，申請人已上載136項選舉廣告至公開平台，當中只遺漏了1項。法官接納因選舉經理忙碌致疏忽，當中沒有證據顯示涉及故意，故接受其豁免受罰之申請，申請人須向律政司支付3.5萬元訟費。
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記者：林育慧