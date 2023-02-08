【恐怖意外】6歲男童酒店水池誤碰泡泡機被電死 涉事酒店翌日繼續營業

近年有不少樂園會引入大型泡沬機，其短時間內可噴射大量泡泡，可以吸引不少大、小朋友喜愛。日前一名6歲男童在泳池旁邊玩類此大型泡泡Party時，誤碰機器後觸電身亡。惟酒店指「電死人」屬謠傳，於意外發生翌日仍照常營業，惹來家長及網友質疑做法。

影片推介:



涉及事件發生於上周六(4日)下午3時，據《沸點視頻》報導指，事件發生在雲南曲靖市，黃先生與6歲兒子及親友到九龍溫泉酒店泳池玩，黃先生覆述時指:

泳池旁邊擺放了一部大型噴射泡泡機，但通電設備旁邊沒有任何安全提示，亦沒有任何安全欄柵及保護措施，有小朋友大叫（泡泡機）要出泡泡了，然後我兒子就跑過去，然後不小心觸碰到那個機器，當時搶救人員一直在替孩子按心肺復甦，但到醫院的時候，瞳孔就都已經散了，沒有生命跡象。

▲ 6歲男童傷口。（微博截圖）

男童經醫生搶救40分鐘後死亡，警方法醫初步判定是觸電身亡。

事發之後，酒店方沒有找我談過任何東西，他們就說他們也配合搶救了，殯儀館的喪葬費、孩子的屍檢費，他們也出了，酒店出了安全事故事，是不是應該停業整頓排查安全風險?然而他們沒停業，一直在營業!

▲ 涉事意外的泡泡機。（微博截圖）

店方回應指:

2月4日日確實出現了一件事，但觸電也好，身亡也好，各種也好，我們都還沒得到消息，質監局在檢測查找原因，查找原因我們還不知道結果公安也好，他們質量監督局也好，都在介入處理這件事情，我們都不知道結果，還是要進一步查找證據，或者小孩各方面的檢查，醫生要介入等，但是我們的安全問題，我們水質問題是不會有問題，這個事，他們也是有一些東西謠傳，到時候官方會發通告的。

▲ 發生意外後的涉事泡泡機。（微博截圖）

黃爸爸的親友將此事發表到社交平台上，並接受《澎湃新聞》時表示，當時認證安檢部門的人都到了，今天竟然還正常營業，仍有很多小朋友到現場玩，真是無視遊客的生命安全。店方回應現階段完成取證過程，所以仍在正常營業，並指:

該做安全檢查的都看過了，我們正常是沒有問題的，因為這些證據、如果對孩子有傷害證據的東西都已經取走了，所以正常現在還在營業。

就小孩觸電身亡一事，曲靖市經濟開發區西城派出所工作人員表示公安機關對此事已經了解，具體調查情況需要保密。

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳