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【滯銷貨尾】居屋納米盤無人吼？　何永賢：毋須打通細單位促銷

社會 12:58 2023/02/08

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熱門 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR

房屋局局長何永賢。（陳永康攝）

居屋及綠置居的「納米單位」受歡迎程度一直較低，選委界議員謝偉俊指，據其了解，截至1月19日，新一期居屋多達9成納米單位無人問津；另也有市民反映，近日接獲房委員會通知，早年推售的綠置居納米單位仍可供選購，詢問當局會否考慮容許購買居屋或綠置居者可同時購入相連或上下層兩個納米單位，以帶動納米單位銷售。

房屋局局長何永賢今（8日）回應指，居屋正發售，現時推算其最終銷售情況為時尚早，而房委會過去5年共推售約8,400個綠置居單位，當中有約1,400個單位的實用面積少於200平方呎，除了青富苑和蝶翠苑部分面積較小單位外，所有單位已全部售出，房委會已安排餘下的單位予「特快公屋編配計劃2022」持有有效公屋申請超過一年的公屋申請者申請購買，選樓程序正在進行。
 
當局總結近期銷售經驗，認為面積較細的綠置居單位受歡迎的程度較低，但施政報告提出，所有於2026/27年起落成的資助出售房屋一般實用面積不少於280平方呎，房委會會按此釐定未來推售資助出售房屋單位的組合比例和銷售安排，故當局認為沒有需要容許合資格購買居屋或綠置居單位人士，同時購入相連或上下層兩個較細單位，以作促銷。

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責任編輯：黃小冰

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居屋 何永賢 房屋局 房委會 謝偉俊 綠置居 施政報告

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