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【情人節2023】2月14日冧冧愛侶Staycation 4間酒店早鳥預訂有驚喜優惠

休閒消費 13:16 2023/02/08

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熱門 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR

在2月10日或之前預訂歷山酒店，可獲贈精美房間佈置(價值$500)。

情人節無時間外遊度假，亦可重投staycation的懷抱，近來本地不少酒店相繼推出節日住宿優惠，正好讓情侶度過甜蜜時光。

歷山酒店

酒店在2月10至14日推出情人節甜蜜相聚套餐，正好與愛人溫馨相聚，享受豐盛西式套餐或自助晚餐及半自助早餐之餘，並一起度過漫漫長夜的濃情蜜意時刻。酒店客房住宿由$1,688起，2月10日或之前預訂歷山酒店，可獲贈精美房間佈置(價值$500)。

城景國際酒店

在情人節期間推出「情人節住宿優惠」，每晚$1,750起便可入住充滿浪漫佈置的尊貴時尚客房，更獲贈浪漫醉人的意大利玫瑰氣泡酒及心心相印蛋糕，並與愛侶品嚐豐盛的海鮮自助晚餐。入住日期為2月10日至3月14日，以上優惠須於入住前3天預訂。

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香港朗廷酒店

酒店為慶祝佳節，首度聯乘護膚品牌Elizabeth Arden於2月呈獻「Stay Fabulous住宿之旅」，由每晚$2,450起可入住設有舒適的睡床和豪華大理石浴室的高級客房，盡情於寬敞休憩空間及房內一切奢華細節，享受遠離繁囂的二人世界。

住宿之旅包括了Bostonian Seafood & Grill雙人晚餐、紅酒一瓶、玫瑰花瓣浴，以及Elizabeth Arden極致護膚套裝一套（7片裝），另記得去海港城海運大廈2樓Elizabeth Arden專櫃換領全效護膚香水套裝一套（5件裝）和精美化妝袋1個（總值超過$1,300）。入住日期由即日至2月28日。

香港朗廷酒店Stay Fabulous住宿之旅包括了Elizabeth Arden極致護膚套裝一套（7片裝）。

帝都酒店 

酒店特別推出情人節浪漫住宿計劃，賓客可與摰愛於佈置了情人節主題裝飾的全新裝潢套房度過甜蜜愜意的時光，除了可於房内享用溫馨甜蜜的節日晚餐，另每房奉送汽泡酒乙支及馬卡龍一盒 (5件)，點綴濃情蜜意。客人更可於退房當日免費享用Shh Massage (沙田店) 45分鐘推油按摩療程一節，為浪漫的度假之旅畫上完美句號。價目由每房每晚$2,600起 (另收加一服務費)。入住日期為2月10日至3月14日。

記者︰劉妙賢

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