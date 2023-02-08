【噪音滋擾】馬浚偉投訴大廈噪音問題逾一年　馬仔被指情緒出現問題

▲ 馬浚偉（馬仔）挺身投訴大廈的嗓音問題。

在居住的大廈中遇到鄰近單位的噪音滋擾的話，真的是無日安寧，有人會選擇啞忍，又有人會挺身而出向管理處作反映！

「升呢」成為香港藝術發展局成員的藝人馬浚偉（馬仔），近日被爆料指他經常投訴所住大廈有噪音問題，更指他疑似情緒受困！

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馬仔開腔回應

據知馬仔與家人同住，爆料者指馬仔經常因部份單位的噪音問題，而到管理處投訴，從而被指影響其他住客，馬仔更被形容是「郁吓就投訴」。

有指該大廈的管理處的確接到不少住戶的求助，指部份單位產生嗓音，更已通知有關部門。

日前，馬仔接受傳媒訪問時指自己不時會到該單位居住、工作，自己、鄰居也經常被大廈噪音所滋擾，而該單位是其家人所屬。他再指曾聽管理員指租客將單位改成派對房間，所以就經常發出不同的噪音。

馬仔有別其他擔心安全問題的業主，他在一年間也多次報案不果。

對於自己被指控情緒「有問題」，馬仔以「司馬昭之心」作回應，指自己不怕說出事賓，而事件也已由由管理處、相關部門處理。

▲ 《我們的畢業禮》（IG圖片）

向新演員「開年」

瓣數多多的馬仔，近日為監製的港台電視劇《我們的畢業禮》作宣傳，他在受訪期間指自己向一班演學生的演員「開年」，責罵他們未有守時。

馬仔說：「頭先同班學生講咗，一陣10點半要集合準備見傳媒，我等咗10分鐘，佢哋竟然仲未現身，你話係咪要鬧先。不過佢哋可能仲未習慣。」

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