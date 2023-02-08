  • 19°C
香港時間 : 2023208日 (週三) 15:01
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【噪音滋擾】馬浚偉投訴大廈噪音問題逾一年　馬仔被指情緒出現問題

娛樂 14:05 2023/02/08

分享：

分享：

熱門 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR

馬浚偉（馬仔）挺身投訴大廈的嗓音問題。

在居住的大廈中遇到鄰近單位的噪音滋擾的話，真的是無日安寧，有人會選擇啞忍，又有人會挺身而出向管理處作反映！

「升呢」成為香港藝術發展局成員的藝人馬浚偉（馬仔），近日被爆料指他經常投訴所住大廈有噪音問題，更指他疑似情緒受困！

【馬仔升呢】馬浚偉獲委當演藝專責委員　成為公職人員：會很盡力地努力

    點擊圖片放大
    +4
    +3

馬仔開腔回應

據知馬仔與家人同住，爆料者指馬仔經常因部份單位的噪音問題，而到管理處投訴，從而被指影響其他住客，馬仔更被形容是「郁吓就投訴」。

有指該大廈的管理處的確接到不少住戶的求助，指部份單位產生嗓音，更已通知有關部門。

日前，馬仔接受傳媒訪問時指自己不時會到該單位居住、工作，自己、鄰居也經常被大廈噪音所滋擾，而該單位是其家人所屬。他再指曾聽管理員指租客將單位改成派對房間，所以就經常發出不同的噪音。

馬仔有別其他擔心安全問題的業主，他在一年間也多次報案不果。

對於自己被指控情緒「有問題」，馬仔以「司馬昭之心」作回應，指自己不怕說出事賓，而事件也已由由管理處、相關部門處理。

《我們的畢業禮》（IG圖片）

向新演員「開年」

瓣數多多的馬仔，近日為監製的港台電視劇《我們的畢業禮》作宣傳，他在受訪期間指自己向一班演學生的演員「開年」，責罵他們未有守時。

馬仔說：「頭先同班學生講咗，一陣10點半要集合準備見傳媒，我等咗10分鐘，佢哋竟然仲未現身，你話係咪要鬧先。不過佢哋可能仲未習慣。」

最新影片推介：193+Alina專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】193遇專業造型師不敢「亂講嘢」　Alina提升對自身造型要求

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【齊心抗疫】訂3000份快速測試贈深水埗低收入家庭　馬浚偉：想為成長的地區做些事情
14:25 2022/02/21
【齊心抗疫】訂3000份快速測試贈深水埗低收入家庭　馬浚偉：想為成長的地區做些事情
【馬仔升呢】馬浚偉獲委當演藝專責委員　成為公職人員：會很盡力地努力
14:15 2022/11/15
【馬仔升呢】馬浚偉獲委當演藝專責委員　成為公職人員：會很盡力地努力
【我們的開學禮】馬浚偉與郭羨妮相隔11年再度合作　被讚凍齡冇變化
17:46 2022/05/17
【我們的開學禮】馬浚偉與郭羨妮相隔11年再度合作　被讚凍齡冇變化
【黃金盛宴】馬浚偉與安德尊多年前早有淵源　大王被馬仔狙擊問已婚傳聞
12:37 2022/11/02
【黃金盛宴】馬浚偉與安德尊多年前早有淵源　大王被馬仔狙擊問已婚傳聞
馬浚偉被指藉讀書辦移民　馬仔發文回應傳聞：蛇咬都唔走
12:23 2023/01/29
馬浚偉被指藉讀書辦移民　馬仔發文回應傳聞：蛇咬都唔走

你可能感興趣

【齊心抗疫】訂3000份快速測試贈深水埗低收入家庭　馬浚偉：想為成長的地區做些事情
14:25 2022/02/21
【齊心抗疫】訂3000份快速測試贈深水埗低收入家庭　馬浚偉：想為成長的地區做些事情
【馬仔升呢】馬浚偉獲委當演藝專責委員　成為公職人員：會很盡力地努力
14:15 2022/11/15
【馬仔升呢】馬浚偉獲委當演藝專責委員　成為公職人員：會很盡力地努力
【我們的開學禮】馬浚偉與郭羨妮相隔11年再度合作　被讚凍齡冇變化
17:46 2022/05/17
【我們的開學禮】馬浚偉與郭羨妮相隔11年再度合作　被讚凍齡冇變化
馬浚偉 娛樂人物職業 演員 娛樂機構 娛樂行業

最高瀏覽

【土耳其地震】土耳其7.8級地震逾3800人死亡　女排14人全隊活埋
11:52 2023/02/07
【土耳其地震】土耳其7.8級地震逾3800人死亡　女排14人全隊活埋
【賣身葬父】操普通話女子鬧市「賣身葬父」　「亡父」身份曝光引熱議
11:41 2023/02/07
【賣身葬父】操普通話女子鬧市「賣身葬父」　「亡父」身份曝光引熱議
【兩性關係】 太太愈來愈主動 40+丈夫力不從心：純為滿足對方
11:09 2023/02/07
【兩性關係】 太太愈來愈主動 40+丈夫力不從心：純為滿足對方