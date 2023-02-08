【土耳其地震】女嬰瓦礫中出世送院情況穩定　親屬：她一家人地震中全部罹難

▲ 女嬰在醫院的保溫箱，情況穩定。（法新社）

土耳其發生7.8級強烈地震，在土耳其及鄰國敘利亞造成的死亡人數已增至超過7900人。救援人員繼續爭分奪秒從瓦礫搶救被困民眾，其中敘利亞有女嬰在瓦礫堆中出世，可惜其家人全數在地震中遇難。

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這個女嬰在敘利亞北部城鎮金德里斯出生，母親在被困瓦礫期間誕下女兒，出生時臍帶仍然母親相連，雖然女嬰生還，但其母親及家人全部罹難。

▲ 兒科醫生表示，女嬰入院時狀況不佳，全身有多處瘀青、撕裂傷與體溫過低狀況。（法新社）

女嬰送院後要睡在保溫箱，負責治療女嬰的兒科醫生表示，女嬰剛抵達醫院時狀況不佳，全身有多處瘀青與撕裂傷，加上當地天氣寒冷，女嬰有體溫過低的狀況。醫生指女嬰放到保溫箱後，狀況已逐漸穩定，但女嬰的額頭與手指仍有發青的跡象，目前仍持續治療。

▲ 女嬰家人已經全數在地震中罹難。（法新社）

而根據《法新社》報導，嬰兒的親屬蘇瓦迪（Khalil al-Suwadi）7日表示，當時他在倒塌住宅清理瓦礫、尋找生還者時聽到了一些聲音，隨後便發現了這名女嬰，而她的臍帶還與母親相連。蘇瓦迪表示，他剪掉了臍帶，隨後趕緊請其他親戚把女嬰送去醫院。

蘇瓦迪表示，他是女嬰的父親阿布杜拉（Abdullah）的妹婿，女嬰一家人都在此次震災中死亡，包括女嬰的父親、母親、4個兄弟姐妹和1位阿姨，親屬們也已經為他們舉辦葬禮。

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責任編輯︰王明芳