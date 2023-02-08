【富二代】2歲被拐由千萬少爺變身億萬少爺　天生富二代命奇妙遭遇令人稱羡

▲ 天生富二代命的梅志強，從千萬富豪家庭被拐到億萬富豪家庭，去年中終於成功尋回親生父母。

天生富二代命!內地一名生於千萬富豪家庭的男子梅志強，在2歲時慘被拐走，賣到億萬富豪家庭收養，養父母撫養了他25年，至去年終尋回親生父母，一家團聚，他的奇妙遭遇令網民形容他是「天生富二代命」，甚至羨慕他被拐走，對此他只稱「快樂不是錢能買得過來的」。

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綜合內媒報導，1995年出生的梅志強，於1997年7月23日在江西撫州住所門口玩耍時被人拐走，當時只有2歲4個月大的他，被賣到福建經營醫院的億萬富豪家庭，生父梅賢華受訪時憶述，當年發現兒子被拐後，即放下剛起步的生意，每天如瘋子一樣四出尋子；妻子茶飯不思，起碼20天沒有進食，僅靠打吊針（點滴）維生。儘管兒子多年來音訊全無，但他們每年仍會為兒子慶祝生日，

我們那個蛋糕沒有勇氣去切，特別是中秋節、過年那段時間，我都要放個碗筷在那裡，也吃不下甚麼東西了，想到眼淚就會出來。

梅志強被一個億萬富豪家庭收養，養父母育有3名親生子女，他指讀小學時已隱約感到自己並非親生，高中畢業後沒有升讀大學，並在養父母安排下到醫院工作，

高中畢業我沒有上大學，家人安排下在醫院上班，我們自家做生意嘛，可能那些思想都跟別人不太一樣，對於我們來說，讀書沒有用，養父母告訴他，如果想上大學會全力支持，不想上他也不會強求。

梅志強一心想自己創業，也得到養父母的支持，於是他離開醫院的舒適zone，朝遊戲和電商方向發展，

我覺得還得靠自己，我出來的話我自己創業，遊戲和電商這塊，以前的話覺得錢好好賺，出來之後發現啊，其實沒有我們想像的那麼簡單，真的。

養父母財力雄厚，育有3名親生子女，不過當養父母生了兒子後，對梅志強的態度變得冷淡，更將他送到奶奶家撫養，雖然他一直生活物質不缺，但內心孤寂，長大後決心找回親生父母。

去年，他在莆田的血庫留下配對樣本，不足一個月便收到好消息，他接到一個電話，指他的親父母是江西一對夫婦，梅志強多年來想與親生父母團聚的願望終能實現，雙方一見面即相擁而泣，梅志強感到「彼此有一種莫名的熟悉感。」，而梅父也淚如雨下，表示：「他們（養父母）的愛，跟我這種親生的愛不一樣。」

雖然養父母比親生父母更有錢，但梅志強自小缺乏父母的愛，所以決定留在親生父母身邊，並表示金錢跟家庭是沒辦法衡量的，

雖然現在的家庭，跟養父母一家沒法比，但是自己還是希望回老家，陪伴着父母膝下… 其實有時候快樂，不是錢能買得到的。

梅志強成功尋找到親生父母，把戶口也轉回江西，並在生父經營的公司工作，梅父表示希望慢慢彌補兒子，亦已為兒子買樓。而養父母也有送上祝福，大家畢竟相處20多年，內心不免感到難受，養父母亦希望他有空回去，故他都會盡量顧及雙方。

消息曝光後，因他的奇妙遭遇被網民指他是「天生富二代」，更稱他為「被拐少爺」，「從千萬富翁家庭被拐至億萬富翁家庭」、「最富有被拐少爺」、「富貴命」、「千萬與億萬抉擇」，而且年紀輕輕就戴勞力士、駕保時捷。

對於網民的留言，早前梅志強透過直播表示，「有一句說話很好，『血濃於水』，再怎麼樣的話，親生的爸媽(比)他們是有差距的，所以說讓人感覺的話，就是不一樣的那種，說不出的那種感覺，好幾個侄仔、外甥啊，侄女就是好幸福啊，真的很幸福，我不開直播了，因為網絡的輿論太多了，然後就有人會祝福吧！也有人會噴啊，對吧！做好自己就行。」

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責任編輯︰王明芳