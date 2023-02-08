【給十九歲的我】受訪女生曾演出張婉婷劇情片　阿聆：紀錄片並不是同一回事

▲ 阿聆曾表示參演《深藍》跟參與《給十九歲的我》有很大分別。（《深藍》）

由張婉婷執導的紀錄片《給十九歲的我》備受爭議，《給十九歲的我》內的受訪女生阿佘、雀仔、阿聆及其弟弟曾以演員身份參演張婉婷的劇情片《深藍》，

舊片亦成為網民討論的焦點。

阿聆曾於自白中表示欣賞張婉婷和羅啟銳所執導的劇情片《深藍》，不過她認為紀錄片則很不同，因而提出不想公映《給十九歲的我》的要求。

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阿聆姊弟主演《深藍》

《深藍》為2013年香港國際電影節「大師微電影」的劇情短片之一及台北電影節「美好2013」的四片之一，劇情以阿聆家庭背景為題材的改篇故事，並由資深演員金燕玲聯同阿聆姊弟主演，阿佘和雀仔亦有份參演。

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阿聆剖白

阿聆日前向傳媒公開一段文字自白，內容曾提及過參演《深藍》的感受。

她說：「我在中二時，導演受我家庭故事啟發改編了一齣微電影。我至今仍然認為張導演在處理微電影是沒有任何倫理問題，亦不覺得私隱受到侵犯。因為那一套是劇情片，而不是紀錄片。」

她續說：「我和我的家人亦沒有對導演的剪接有任何意見，因為我們尊重導演在劇情片上是應該有絕對剪輯及創作的權利。但紀錄片並不是同一回事。

而導演和學校在處理我對於公開私隱的擔心時，經常以「演員」一詞去表達他們對紀錄片的看法。但這不是劇情片，我也不是在演戲，我是學生啊。」

她強調參演《深藍》和參與《給十九歲的我》有很大分別，

「我很喜愛張導及羅導所執導的劇情片，亦很感激學校於我在學時對我的照顧及體諒，奈何大家對紀錄片該如何處理的想法有極大分歧。」

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