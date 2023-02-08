【加入投行】大學未畢業已獲投行聘用　DSE狀元教一條捷徑打開iBank大門

▲ DSE狀元教一條捷徑，打開iBank大門。

在精英雲集的投資銀行世界，DSE狀元名銜、大學神科畢業都只是入場券。現於美資投行擔任分析師的譚樂敏（Melody）強調，投行重視工作經驗，想入行必須從大學起做好部署。雖然當iBanker有「錢」途、有地位，但工時長、壓力大卻是代價，Melody笑言「有錢無命享」。

今年25歲的Melody，於2015年DSE考獲7科5**，其後在香港中文大學「環球商業學」畢業，獲一間美資投行聘用為分析師。雖然擁有頂尖的學歷，不過Melody坦言，在投行世界這些「光環」並無優勢，反而在大學時及早鋪路才是重要。

她知道，大多數投行都是在大三暑期實習生中，挑選表現好的給予「return offer」，待他們畢業後正式錄用，但若沒有大一、二時的實習經驗，到大三時競爭力已比別人低。因此，她自大一起開始參考師兄、師姐的「Linkedin」，跟著他們的路去報實習。

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憑「快速通道」獲聘

她認為，第一份實習是最困難，當時履歷是空白一片，只好參加大量個案分析比賽，即使沒有名次也寫入去，以展示自己對商業的興趣。當時寄了百多封求職信，即使並非自己最想做的工作也報，若有面試機會就當儲經驗，

很幸運第一年獲得港交所實習，之後大二的聖誕假亦到證監會做實習，不過因與學校考試期相撞，要一邊考試一邊返工是辛苦的。

不過，Melody並非靠「return offer」獲聘，她從相熟的師兄得悉一條「捷徑」，原來不少投行都會舉辦「早期洞見計劃」（early insight programme），從大一、大二生中物色人才，由於不是太多人知道這計劃，所以競爭較少。

Melody憶述，當時每5人一組，限時75分鐘看完70頁的個案，然後全組用一張白紙寫下自己分析再作匯報，期間不可以使用電腦和手機，評審就是投資銀行的老闆，如果表現好，就可以獲得「快速通道」，毋須做電話及網上面試，直接進入最後面試。

接到人事部電話時，我在美國交流，由於面試官會先到美國甄選，所以我直接在當地做最後一輪面試，見了3、4個面試官就獲聘。

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24小時on call

很多人以為iBanker等於炒股，Melody亦聽過不少親戚叫她推薦股票，但她強調自己不可炒股。她解釋，投資銀行前台單位細分不同業務，包括銷售與交易部、研究部、資產管理部、私人銀行服務等。

而她所任職的「投資銀行部」（Investment Banking Division），是幫未上市的公司做募資、首次公開發行股票；亦會幫已上市的公司發行新股等，由於是做一級市場，接觸到的都是機密資料，為免利益衝突，他們是被禁止炒股。

由於工作需要直接接觸客戶，對方有任何要求或查詢都要即時回應，因此工時一般比較長，即使較空閒的日子都是朝9晚10，若有實時交易更要工作至凌晨2、3時。如今工作2年半的Melody坦言，一日有10多小時困在辦公室，有時周末跟家人吃飯吃到一半，都要趕回公司工作。在初入行時受疫情影響需要在家工作，生活和工作的界限更是模糊，基本上除了睡覺就是工作，令她一度感到迷失。

然而，捱過第一年後，她漸漸了解到一個項目的流程，例如交招股書、做市場推介策略的步驟、收集投資者反映等，令她獲得滿足感，

每次做到好辛苦都會告訴自己，沒有甚麼工作可以讓你在22、23歲就接觸到一間公司的CEO、CFO，身邊的同事也很優秀，在他們身邊都學習到很多軟性技能，所以都不斷叫自己再堅持多一會。

▲ Melody認為，目前在投行仍有想學的東西，暫不會離開行業。（林綺虹攝）

不過，Melody坦言，眼見不少前輩長時間工作壓力大，做了數年後精神燃燒殆盡，又或身體捱出問題，都紛紛轉工，她也意識到iBanker並非可以持續長久的工作，「這份工會否影響我人生其他事的優先次序，例如忽略家人、朋友」。

除了投行工作，Melody亦有經營自己的YouTube頻道，教授DSE及IELTS英文，以往在學時有定時更新影片，積累過萬訂閱，惟現時因工作關係只能每兩周更新一次，令她感到可惜。因此她未來若離開iBank，考慮全職投身教育事業，例如建立商業英語課程，讓中年在職人士，可以從最簡單的文法開始學好英文。

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記者：林愛娜