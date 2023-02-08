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【47人初選案】辯方質疑有被告遭誤稱「無差別」否決預算案　控方表示會作更正

社會 13:59 2023/02/08

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控方陳詞指彭卓棋提及當選後會無差別地否決預算案，彭代表律師即指正其原話並提及「無差別」。（馮漢柱攝）

47人涉組織及參與民主派初選，被控串謀顛覆國家政權罪案，16人否認控罪，案件今（8日）踏入第3天審訊。控方續宣讀開案陳詞，有辯方關注英文版開案陳詞與被告實際言論有別，描述被告否決預算案時額外加了「無差別（indiscriminately）」一詞，控方稱會作更正。

本案為高等法院案件，不設陪審團，今移師西九龍裁判法院審理，主審法官為《國安法》指定高院法官陳慶偉、李運騰及陳仲衡。

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案件共有31人認罪，其餘16名被告則否認控罪，包括吳政亨、鄭達鴻、楊雪盈、彭卓棋、何啟明、劉偉聰、黃碧雲、施德來、何桂藍、陳志全、鄒家成、林卓廷、梁國雄、柯耀林、李予信及余慧明，控罪指被告於2020年7月1日至2021年1月7日，旨在顛覆國家政權，串謀組織、策劃、實施或參與實施，以威脅使用武力或其他非法手段宣揚、進行或參與1項謀劃。

控方繼續開案陳詞，闡述涉案被告的言行。控方指公民黨東區區議員鄭達鴻在勝出初選後競選立法會，惟其後涉尋求外國制裁港府而被取消資格。

控方播放黃碧雲在選舉論壇的片段，被其他候選人追問民主黨是否答應會「攬炒」時，黃回應雖然沒有簽署聲明書，但承諾若否決預算案能夠促成「五大訴求」，一定會實行。

控方讀至彭卓棋於初選論壇的發言時，開案陳詞指彭提及當選後會「Veto the Budget indiscriminately（無差別地否決預算案）」，但相關片段顯示彭稱「我哋入到議會不惜以肢體抗爭、癱瘓政府、否決財政預算案」。彭的代表大律師盧敏儀隨即指正，彭的原句沒有提及「無差別」的意思，控方回應會作出更改。

今早開庭時，法官陳慶偉一度打斷控方發言，稱留意到旁聽席有1名中年女子戴帽，提醒公眾法庭不容許戴帽或墨鏡，該名原本挨著牆壁打嗑睡的戴白色帽的女子隨即醒來，脫下帽子。

法官又提醒列席被告注意秩序，各人非參與社交聚會，若干擾法庭程序會請列席者在犯人欄以外地方旁聽。

審訊下午續。

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記者：陳曉欣

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