【財案2023】議員倡發消費券並恆常化　陳浩濂：涉及公帑多須審慎考慮

▲ 陳浩濂表示，消費券涉及公帑多，須審慎考慮。（陳永康攝）

選委界立法會議員鄧飛今日提出口頭質詢，問及政府會否持續發放消費券，並考慮將其恆常化。署理財經事務及庫務局長陳浩濂表示，消費券動用的公帑較多，政府決定是否繼續派發時，要審慎通盤考慮。

陳浩濂回應質詢時表示，過去兩輪消費券計劃，每年有600多萬人受惠，合共為市場注入950億元購買力。他指，消費券計劃反應正面，亦帶動了消費氣氛及推動電子支付，但所涉及的公帑較多，政府須作審慎及通盤考慮，包括考慮社會民生及經濟情況和財政狀況，確保政策符合香港整體社會利益。

陳浩濂續指，本港與內地恢復全面通關後，預料可帶動本港出口、運輸物流、旅遊、零售和餐飲業，為本港經濟帶來更正面和樂觀氣氛，但外圍仍充滿挑戰和不確定性，政府亦正面臨財赤，經濟環境不利，以及有限的財政資源，當局會恪守審慎理財、量入為出、應使則使的原則，維護財政穩健及可持續性。

金融界立法會議員陳振英指，大部分市民支持再派消費券，但亦有人擔心財政負擔。他指若消費券限制部分金額用途，例如只能用作本地旅遊、零售和餐飲開支相信會更有針對性。

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記者：趙居逸