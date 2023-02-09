【望子成龍】不滿兒子體育18分挾刀嚇唬 單親嚴父錯手誤殺被判囚10年

▲ 楊父錯手殺兒子，十分後悔。

兩代之間經常因為學業問題起爭執，内地四川綿陽縣發生一宗教仔殺人案，一位楊姓父親因不滿13歲兒子體育考試只有18分，拿出武士刀嚇唬對方，豈料竟錯手將兒子殺死，案件近日開審，法院判楊父有期徒刑12年。

兒子駁嘴惹禍

綜合内地新聞報道，涉案的楊父與妻子離婚後，獨力撫養兒子近10年，望子成龍的他不滿孩子成績差，過去曾兩度拿出武士刀嚇唬對方，希望兒子「識驚」努力學習。

案發當日，楊父因為兒子的體育成績僅得18分，再次大動肝火，他又慣常拿出武士刀指向兒子，並怒斥︰「你語文不好就算，怎麼連體育都那麼差？一定是懶散了！」兒子被罵後不忿反駁︰「我有好好學習，怎麼你老說我沒好好學。」

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楊父見兒子駁嘴，火氣更猛，於是走前一步，未料手中武士刀竟捅中兒子腹部，當場血流如注血，嚇得他連忙報案。可惜兒子送醫院後，因失血過多搶救不治。楊父事後在警員陪同下，返家摸擬事發經過，期間一度崩潰，後悔莫及。

楊父在法庭上痛哭表示︰「我不是十惡不赦的人，只是最好的心辦了個最壞的事情。」法院審理後，依照故意傷害罪，判處12年有期徒刑，全案仍可上訴。

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責任編輯：王明芳