【高才通】逾千名年薪達250萬人才申請470人獲批     其中85人年薪千萬

▲ 逾千名年薪達250萬人才申請，470人獲批。（資料圖片）

港府為「搶人才」推出的「高端人才通行證計劃」截至上月27日，共收到7417人申請，5799人獲批。其中，年薪達250萬的A類申請者，有1172人，僅470人獲批，7人被拒絕。

政府書面回應議員有關高才通計劃的申請、批核情況。7417宗申請中，以年薪250萬的申請者最少，僅1172人，獲批的470人中，年薪達250萬但不足300萬的，有89人；年薪達300萬但不足500萬的，有21人；年薪500萬但不足1000萬的有84人，年薪高達千萬的有85人。

另外，屬全球百強、有至少三年工作經驗的B類申請者最多，收到3485人申請，其中2983人獲批，134人被拒。至於屬全球百強、工作經驗少於3年的C類申請，則有2760宗，2346人獲批，145人被拒。

整體而言，三類申請共有286宗申請被拒，5799宗獲批。

3244名申請者年齡介乎18至30歲

年齡方面，5799宗獲批個案，3244人介乎18至30歲；介乎31至40歲的有1773人，有10人是61歲以上。

男女比例方面，男性佔3360人，女性有2439人。其中A類獲批者，335位男性，135位女性。

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記者：林曉君