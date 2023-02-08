【早洩煩惱】26歲鮮肉遇真命天女親密30秒完事　崩潰求醫：唔想再被飛

▲ 台灣一名26歲青年深受早洩問題困擾。

床第之間親密情事，是維持伴侶關係的重要一環。台灣有泌尿科醫生日前分享案例，指曾有一名26歲青年來求醫，苦訴一與女友親熱，就忍不住射精，早洩問題對他造成極大困擾，也因此每段感情都被分手。而這次他遇上真命天女，但竟然都是「30秒就結束」，故求醫希望能「重振雄風」。

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據台灣節目《醫師好辣》，泌尿科醫生高偉棠日前分享一宗案例，指有一名26歲鮮肉求診時面露難色，表示每次發生親密行為時都有早洩煩惱，導致歷任女友都難以忍受，屢被分手。

而當他遇上有結婚打算的現任女友後，亦僅支撐了30秒就結束，快得令他措手不及。為了不想再被分手，他決定向醫生求診，最終透過行為療法，以及藥物雙管齊下，成功令他重振雄風。

高偉棠指出，早洩可以透過2種方式來治療，第一種是「行為治療」，透過轉移注意力來緩解想射精的感覺；第二種是透過戴雙層保險套，或是預知晚上可能有性行為前，先抽空在下午「排空」。

高偉棠亦表示，行為療法只能當輔助，並引述研究發現，20多歲就有早洩問題，與腦中血清素濃度不足有關，在發生親密行為之前，服用藥物提升激素濃度，可延長3至5倍的射精時間。

判斷早洩3大定義

台灣振興醫院泌尿科醫生蔡昇翰，曾引述2014年國際性醫學會提出，早洩定義應包含「3大要素」，分別為陰道內射精延遲時間（IELT）較短、無法控制或不能延遲射精、造成個人或伴侶不適及人際關係障礙。

蔡昇翰指早洩成因眾說紛紜，與心理，神經學，泌尿系統，荷爾蒙都有關係；另外早洩的患者5成也會合併勃起功能障礙的發生。他又指早洩型態可分為原發型、繼發型、自然變異型及主觀型；前兩者的盛行率較低，但有IELT過短之情況，需要行為與藥物合併治療；至於後兩者則相反，盛行率較高，但沒有絕對IELT較短，以行為治療與諮商教育為主。

蔡昇翰表示，早洩相關治療包括諮商教育與行為治療、治療同時發生的勃起功能障礙（陽痿）、口服藥物及局部藥物治療，也提醒由於早洩的成因複雜，型態各異，藥物並不是唯一的解決之道，臨床上遇到困擾還是建議及早就醫診療。

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責任編輯：羅嘉欣