【突發】西九龍法院大樓玻璃幕牆破裂　林定國強烈譴責干擾司法程序暴力行為

▲ 西九龍裁判法院大樓有玻璃幕碎裂。（曾秋文攝）

今日(8日)下午1時許，西九龍法院大樓有保安聽到聲響，發現1幅位於1樓至3樓約2米乘5米的玻璃幕牆破裂，於是報警。警方到場在玻璃幕牆上面發現1個小孔，初步估計相信是從法院外有物體射入，現場暫時並沒有找到相關物體或BB彈，槍械鑒證科人員到場調查。

由於法院大樓內工正審理初選案，地面已駐有大批警員，有探員曾經登上行車天橋上視察，警方正調查事件原因。

律政司司長林定國發表聲明表示對事件深表關注，強烈譴責任何企圖破壞或干擾司法機構妥善執行司法程序的暴力行為。林定國強調，香港是法治社會，絕不容忍任何人暴力攻擊或威脅法院和司法人員。香港特別行政區政府必定追究到底，將破壞社會秩序、衝擊法治的違法者繩之於法，並有信心司法程序繼續妥善執行，不受影響。

▲ 西九龍裁判法院大樓有玻璃幕碎裂。（曾秋文攝）

司法機構發言人表示，西九龍法院大樓人員今午發現大樓1樓玻璃幕牆一幅玻璃破裂，事件中無人受傷，相關位置已被圍封，待稍後進行維修。司法機構已就事件報警。

發言人表示，因應西九龍法院大樓正審理的矚目案件，司法機構已加強保安，以維持法院的秩序。司法機構會不時檢視情況，並與警方保持聯絡，以按需要適時加強保安安排。

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記者：曾秋文