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【吃貨橫掃曼谷】高海寧浸浴只露香肩「讓賽」？　陳星妤+彭慧中搏盡派福利【多圖】

娛樂 17:48 2023/02/08

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熱門 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR

林澄光（Michael）、高海寧（高Ling）、彭慧中（Phoebe）、陳星妤（Yvette）主持《吃貨橫掃曼谷》。

旅遊節目向來是收視保證，再加上由一眾美女主持配上美景，簡直就是煞食！

由「少年食神」林澄光（Michael）領軍的TVB旅遊飲食節目《吃貨橫掃曼谷》，高海寧（高Ling）、彭慧中（Phoebe）、陳星妤（Yvette）在曼谷「嘆世界」，更向觀眾帶來福利，令人看著預告片已忍不住要高呼「泰正」了！

【絲打圍爐】高海寧被屈愛蒲難抵壓力　高Ling甩性感形象一度封胸剪短頭髮

三位女神派福利

TVB公開節目的37秒預告，高Ling、Phoebe、Yvette與Michael齊齊穿上泰國傳統服飾在宮殿前拍照。後來，畫面出現高Ling脫浴袍的一幕，再加上Yvette、Phoebe身穿泳衣的誘人畫面，相信已經令一眾觀眾「心心眼」了！

三位美女更在鏡頭前出浴，展露香肩、事業線，展現養眼好身材！三位也在節目大吃大喝，開懷地享受美食呢！

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Yvette準備大量小背心

在出發前，三位美女接受TVB娛樂新聞台訪問時指是次旅程是乘坐早機，並不用浪費了一天。而高Ling與Michael相隔十年後再次合作，高Ling笑稱事隔多年，對方應該不會再感緊張，可以玩得更加開心。

Phoebe當時透露自己期待享受美食、做Spa、游泳，高Ling也預告行程中有米芝蓮餐廳在內。

Phoebe問高Ling有否準備戰衣，高Ling指要留待機會予Phoebe、Yvette，同時，Yvette指因應要求而準備了不少小背心。

 

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撰文 : TOPick柴犬出動

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