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【人才短缺】建造業人力短缺未來5年持續　技術工人4年後欠3萬人手

社會 16:35 2023/02/08

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(資料圖片)

建造業議會今（8日）發表最新《建造業人力預測報告》，預測建造業人手不足情況持續惡化，各階層從業員未來5年都至少有6%以上短缺；當中技術工人預測今年短缺1萬人，到了2027年短缺升到4萬人。

議會展望未來十年（2021/22至2030/31）香港的建造工程量，將達至每年超過3,000億元水平。按這工程量預測，議會預計建造業在專才、技術人員及工友層面的供求差異，在2023年為約5至15%，而在2027年為約15至20%。

當中技術工人的供求差異，由2023年約1萬人上升至2027年約4萬人。工地技術人員及監督人員的供求差異由2023年約3,500人上升至2027年約8,500人，而專業人員的供求差異由2023年約4,000人上升至2027年約6,500人。

發展局回應指，政府會制訂策略，多管齊下以應對未來人力需求。政府去年向議會撥款10億元，以培訓人才和提升技術。政府亦向建造業創新及科技基金合共注資22億元，發展局亦已成立跨部門督導委員會，專責統籌「組裝合成」等高效建築的發展，以持續推動業界使用創新科技及提升生產力。

為吸引新人入行，發展局正與業界攜手推行香港建造業推廣計劃，推廣行業的專業形象、發展機會和對社會建設的貢獻。政府去年亦向議會撥款10億元，以培訓更多人才和提升業內工友的技術，提供更多在職培訓途徑。

團結香港基金副總裁葉文祺表示，政府可因應需要適度簡化引入外地勞工的申請程序。他亦建議，政府可提高誘因，普及組裝合成建築法（MiC）和建築信息模擬（BIM）等新技術的應用。

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記者：李梓𨭎

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