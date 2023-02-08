【十大中文金曲】男友葉韋彤破產後首開腔　王灝兒透露未定婚期認人生有高低

▲ JW以行動證情不變。

歌手王灝兒（JW）的男友葉韋彤（Tarzan）早前跟父母遭一間財資公司入稟高等法院申請破產，昨日（2月7日）卓悅創辦人葉俊亨的妻子鍾佩雲及葉韋彤於高等法院提訊，兩母子亦沒有出庭應訊，聆案官在所需文件齊備下，宣布二人無力償還債務，依例頒令他們正式破產。

雖然男友面臨破產，惟JW早前已表示與對方一直「講心唔講金」互相支持，日前她更借新歌《陪你》隔空為男友打氣，似乎以行動證明情不變！

【矛盾一生】JW男友葉韋彤母子遭頒令破產 王灝兒借新歌向男友送祝願？

與男友未定婚期 人生有高低

今日（2月8日）JW到港台出席「廣播九十五周年十大中文金曲」記者會，談到男友與父母一家三口被頒令正式破產，JW感謝大家關心，並表示不想說太多，因自己而令男友見報。

問到男友破產可會影響到她？JW自言從來靠自己工作，又指與男友一直也沒有定下婚期，皆因感情穩定，不會想太多。

她續指今年除了拍攝劇集《痞子殿下2》，亦希望舉行音樂會，故一切順其自然，並認為人生有高低，只要不放棄便可。

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TVB與港台關係?

另外，提到去年港台與無綫合辦《香港金曲頒獎典禮》盛傳因意見不合，加上頒獎禮評價麻麻，因此決定「分家」，今年還原「基本步」。

據知記者會上各大唱片公司皆有派出高層撐場，唯獨TVB沒有高層現身，只有旗下歌手JW到場，對此JW表示不知情，亦不擔心兩台關係影響成績，只會注重自己的音樂。

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