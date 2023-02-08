【過渡性房屋】何永賢：新界入住率約7成  市民普遍認為新界項目偏遠

▲ 何永賢表示，新界過渡性房屋入住率7成。（陳永康攝）

民建聯立法會議員周浩鼎今日就新界區過渡性房屋及簡約公屋提出口頭質詢。房屋局局長何永賢指，9個過渡性房屋項目的入住情況大致理想，又提到最近有住戶上樓而遷出，因此入住率有所下跌。

何永賢表示，截止2022年9月，公屋一般申請約有13萬宗，平均輪候時間為5.6年。她指出，簡約公屋提供3萬個單位及過渡性房屋提供2萬個單位，是為住在不適切居所的家庭，提供短期住屋選擇，強調兩者相輔相成，不會惡性競爭。

至於過度房屋的入住率，何永賢稱，市區項目入住率達9成，而新界項目的入住率則平均接近7成。

何永賢又表示，留意到位於較偏遠地區的過渡性房屋，部分單位出現空置情況，個別機構在招募租戶時，如遇到困難，可提交數據申請調整租戶比例。她又指，現時已有兩個項目獲批作出調整，而調整後的申請人數及入住率都穩步上升。

周浩鼎又認為原區就業非常重要，提問政府會否在新界區設前線職位，優先聘請過渡性房屋及簡約公屋的住戶。何永賢回應說，當局會與相關營運機構分享更多資訊，相信可協助居民原區就業。

實政圓桌立法會議員田北辰則指出，新界過渡性房屋的兩個項目，一年的入住率均不足4成，認為再在新界建簡約公屋會同樣面對入住率低的問題。故質疑政府為何未撤回新界地區的簡約公屋項目，又批評政府浪費公帑。

何永賢則回應指，目前大眾對過渡性房屋項目認識不多，認為新界項目偏遠，政府會加強交通服務及宣傳工作，隨着大眾認知增加，相信入住人數會增加。

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記者：趙居逸