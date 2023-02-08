  • 19°C
香港時間 : 2023208日 (週三) 18:11
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【過渡性房屋】何永賢：新界入住率約7成  市民普遍認為新界項目偏遠

政治 16:49 2023/02/08

分享：

分享：

熱門 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR

何永賢表示，新界過渡性房屋入住率7成。（陳永康攝）

民建聯立法會議員周浩鼎今日就新界區過渡性房屋及簡約公屋提出口頭質詢。房屋局局長何永賢指，9個過渡性房屋項目的入住情況大致理想，又提到最近有住戶上樓而遷出，因此入住率有所下跌。

何永賢表示，截止2022年9月，公屋一般申請約有13萬宗，平均輪候時間為5.6年。她指出，簡約公屋提供3萬個單位及過渡性房屋提供2萬個單位，是為住在不適切居所的家庭，提供短期住屋選擇，強調兩者相輔相成，不會惡性競爭。

至於過度房屋的入住率，何永賢稱，市區項目入住率達9成，而新界項目的入住率則平均接近7成。

何永賢又表示，留意到位於較偏遠地區的過渡性房屋，部分單位出現空置情況，個別機構在招募租戶時，如遇到困難，可提交數據申請調整租戶比例。她又指，現時已有兩個項目獲批作出調整，而調整後的申請人數及入住率都穩步上升。

周浩鼎又認為原區就業非常重要，提問政府會否在新界區設前線職位，優先聘請過渡性房屋及簡約公屋的住戶。何永賢回應說，當局會與相關營運機構分享更多資訊，相信可協助居民原區就業。

實政圓桌立法會議員田北辰則指出，新界過渡性房屋的兩個項目，一年的入住率均不足4成，認為再在新界建簡約公屋會同樣面對入住率低的問題。故質疑政府為何未撤回新界地區的簡約公屋項目，又批評政府浪費公帑。

何永賢則回應指，目前大眾對過渡性房屋項目認識不多，認為新界項目偏遠，政府會加強交通服務及宣傳工作，隨着大眾認知增加，相信入住人數會增加。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：趙居逸

相關文章

【過渡性房屋】荃灣220伙過渡屋明年第二季落成　人均居住面積約75呎
15:33 2022/10/09
【過渡性房屋】荃灣220伙過渡屋明年第二季落成　人均居住面積約75呎
【慈善服務】仁愛堂過渡性房屋下月1日開始招租 將建設長者服務大數據系統
14:29 2022/10/25
【慈善服務】仁愛堂過渡性房屋下月1日開始招租 將建設長者服務大數據系統
【簡約公屋】被指簡約公屋造價較傳統公屋更昂貴　何永賢指成本與過渡性房屋相若
21:16 2022/11/30
【簡約公屋】被指簡約公屋造價較傳統公屋更昂貴　何永賢指成本與過渡性房屋相若

你可能感興趣

【過渡性房屋】荃灣220伙過渡屋明年第二季落成　人均居住面積約75呎
15:33 2022/10/09
【過渡性房屋】荃灣220伙過渡屋明年第二季落成　人均居住面積約75呎
【慈善服務】仁愛堂過渡性房屋下月1日開始招租 將建設長者服務大數據系統
14:29 2022/10/25
【慈善服務】仁愛堂過渡性房屋下月1日開始招租 將建設長者服務大數據系統
【簡約公屋】被指簡約公屋造價較傳統公屋更昂貴　何永賢指成本與過渡性房屋相若
21:16 2022/11/30
【簡約公屋】被指簡約公屋造價較傳統公屋更昂貴　何永賢指成本與過渡性房屋相若
房屋局 新界 何永賢 過渡性房屋 大眾 就業 公屋 民建聯 田北辰 周浩鼎

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【土耳其地震】土耳其7.8級地震逾3800人死亡　女排14人全隊活埋
11:52 2023/02/07
【土耳其地震】土耳其7.8級地震逾3800人死亡　女排14人全隊活埋
【2023賞櫻秘境】東涌驚艷密麻麻粉紅櫻花海　赤鱲角櫻花長廊浪漫打卡【內附交通】
11:14 2023/02/07
【2023賞櫻秘境】東涌驚艷密麻麻粉紅櫻花海　赤鱲角櫻花長廊浪漫打卡【內附交通】
【兩性關係】 太太愈來愈主動 40+丈夫力不從心：純為滿足對方
11:09 2023/02/07
【兩性關係】 太太愈來愈主動 40+丈夫力不從心：純為滿足對方