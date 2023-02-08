【體壇名將】中學時期栽進花式跳繩　世界冠軍實現少年夢創校普及化運動

▲ 文家駒在中學時期接觸花式跳繩，至今更創辦學校推廣之。

提到「花式跳繩」，許多人大抵有印象運動員人繩合一，雙腳如裝上摩打跳得相當快，或展示神乎奇技的花式技術，不過，回到約廿年前，花式跳繩並不普及。文家駒在中一時期參加花式跳繩興趣班，結果他一頭栽進花式跳繩世界，將興趣化為人生目標，奪得三次世界冠軍，創業開辦學校，出力推廣此運動。

▲ 文家駒屬於本港第一代花式跳繩運動員。（陳慧安攝）

中一接觸花式跳繩

80後的文家駒（Kelvin）是香港專業花式跳繩學校創辦人之一，於2010、2014、2016世界跳繩錦標賽世界盃冠軍。初接觸花式跳繩在中一時，當時Kelvin就讀基督教香港信義會心誠中學，聽到有花式跳繩減肥興趣班，就被「花式跳繩」此4字吸引，當時花式跳繩是全新的運動不普及。記者問他當年是否需減肥，他笑說自己不是肥仔，所以叫了位肥仔陪同參加。

後來我發現老師用「減肥」去吸引人參加，如果只是標示「花式跳繩」可能沒人參加。之後學期尾有學生才藝表演，我試下去玩。

▲ 花式跳繩團體賽中，隊員組合不同的隊形，展示花式。（圖片︰受訪者提供）

據悉肥仔同學只上了4堂便放棄。Kelvin堅持並參加表演，嘗試個人及團體配合音樂完成表演，

我們在台上面做了很多不同變化，甚至是兩條跳大繩入面再加多條繩。 嘩，原來繩中繩可以有那麼多變化覺得很犀利。

初中生Kelvin體會到成為台上的焦點，舞台表演之後大獲好評，他非常滿足，開玩笑地表示︰

有好多女同學、導師都讚我們跳得好好、好特別。我當時是中一的男仔覺得好驕傲，那麼多人仰慕我，覺得好型仔，所以覺得我要繼續跳下去。

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代表本港出征世界賽

Kelvin加入花式跳繩校隊參加很多比賽，其後有歐洲隊來香港做巡迴表演，隨學校參加工作坊，自以為跳得很厲害，才發現原來可以做空翻、「pat pat跳」等很多體操動作，Kelvin開心大發現，持續以ICQ跟他們聯絡網上交流。在2004年，中四的Kelvin更在中國香港跳繩總會精英選拔賽中脫穎而出，代表香港出戰世界賽，運動員職業生涯開始了。

對花式跳繩如此著迷投入，正值中學生的Kelvin，父母少不免希望兒子多投入讀書而非運動，Kelvin自知屬讀書的料子，可是就是不愛讀書，

家人認為做運動員是沒有前途，應該是讀好些書、大學畢業，做醫生律師這條路，但我自己覺得我不是行這條路，讀書不是我想要的，反而是運動上的滿足感是我想要的。

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平衡學業與運動

運動員之路不易行，Kelvin在不同階段有想過放棄，例如04年中四正式入港隊那年，第一次代表香港參加世界賽，主要玩個人項目，去到樽頸位進步不到，但後來玩團體賽多花式，不過入隊又要玩速度，直至有項表演盃，可令Kelvin更專注在花式上。

中四我第一次代表香港參加世界賽，我們是第一批香港運動員，只有4位，我們真係以為自己好勁，點知出到去只不過是井底之蛙。其他國家例如比利時、美國他們成百多人一隊，他們跳的花式是勁好多，比賽後給了目標予自己，我應該要完成目標而非讀書。

▲ Kelvin在大專時期已有教班，至今仍努力推廣花式跳繩。（圖片︰受訪者提供）

中四生少年已有目標，雖遙遠但清晰，Kelvin自知身為第一批香港跳繩運動員，有責任去推廣，其一目標是要在香港舉行世界賽，其二目標是香港代表隊要超過100人。而此兩項目標亦逐一完成，在09年香港隊舉辦亞洲賽，香港代表隊是超過100人，而2014年更在香港的麥花臣球場及紅館舉行了世界賽。

本港青少年運動員另一面對的問題就是兼顧學業，2007年考會考，Kelvin那年為備試放棄參加亞洲賽的機會，而會考成績未如理想未能原校升中六。

始終個心都在運動方面，那次考出來的成績好似只有11分。升不到中六，那時覺得自己的世界已經死了，因為好似入不到大學……

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創辦花式跳繩學校

條條大路通羅馬，Kelvin考會考同年創辦香港專業花式跳繩學校，並選讀2年副學士先修，再去城大修讀副學士2年有關IT的學科，再上大學二年級至畢業完成學士學位。他未有選有關運動學科，而選了電腦是出於本身的興趣，Kelvin直言會閒時寫網頁、程式。

在大專求學階段，Kelvin兼顧運動員、創業教班以及學生的身分，

學校是我和拍檔2人創辦出來，那時他是跳繩總會主席，想主動推廣花式跳繩，他覺得碧咸開了間足球學校，我們跳繩又可否搞間跳繩學校呢？那時大家都brainstorm，之後去做go ahead。

年少就是份幹勁無得輸，當時家人反對Kelvin創業跳繩，主要擔憂他辛苦，Kelvin做出成績來，沒有問家人取零用錢，自己交大學學費，而比賽如機票、參賽費都是他自付。

奪三次世界冠軍的Kelvin於2016年退役，至今仍實踐少年夢，將花式跳繩運動普及化，學生無數，當中包括小朋友，他以自身的經歷勉勵學員。

跳繩很多時都會棘繩，阿Sir自己都棘過好多次繩，但最後都可以站上頒獎台上做世界冠軍，其實中間的過程是很重要，當你成功，之前的辛苦就會不記得。

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記者︰顏紫燕