【男人浪漫】回流香港追夢由劏房到千呎獨立屋　沈震軒公開過百珍貴模型藏品

▲ 沈震軒在個人Youtube頻道夥拍女友陳欣妍介紹自己的珍藏模型。

沈震軒最近開設了Youtube的個人專頁頻道「Sammy Sum 沈震軒」，影片中常見到他分享其元朗加州花園千呎獨立屋新居的內裡佈置擺設。

熱愛運動的他，在家中劃分一大個空間作健身用途，更前後花費約6位數添置器材。在他最新的一個影片中，更夥拍女朋友陳欣妍介紹他家中的大量珍藏模型，令人大開眼界。

沈震軒稱，收集模型是他「另一個男人的浪漫」。從影片中可見，他收集的模型類型十分廣泛，當中的模型角色有來自《22世紀殺人網絡》、《戰狼300》、《魔盜王》、《死亡筆記》等。

他直言，有些模型全世界只有幾個，有些在日本特意買回來，包括《美女與野獸》，他直言這是其最愛的電影，小時候看過無數次，當出了真人版的電影時，立即搜羅回來搭建他的童年回憶。

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陳欣妍撞到模型沈震軒心痛

說到最愛的收藏品，自稱是Marvel及DC的超級fans的沈震軒自豪地說，莫過於一系列的「Mark I至Mark VII的鐵甲奇俠」，他更千叮萬囑陳欣妍要小心輕放，拿出來玩時也要非常小心。陳欣妍隨即笑著投訴道，「佢唔俾我開呢個玻璃門。」沈震軒立即解釋，「她很粗魯的。」

他說，因為有次陳欣妍不小心撞到一個Iron Man的模型，令沈震軒直言十分心痛。陳欣妍見到他對模型百般憐惜的樣子，便忍不住問，「那你比較愛惜我還是它們?」沈震軒機智地秒答，「你多D!」陳欣妍聽後立刻大笑，看來好滿意個答案！

不知是否食了誠實豆沙包，沈震軒突然自爆表示想收藏三上悠亞(日本知名AV女優)的模型。陳欣妍聞言說，「她是不是演員?」沈震軒竟然抵死地回答，「她是演員」，他還呼籲網友如果知道哪裡有得買這款模型便留言告訴他，看來他想今晚跪玻璃了。

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說起當初由將軍澳搬屋到元朗時，陳欣妍忍不住大爆料當中的辛酸。因為模型的配件很多，沈震軒不想重新再砌，於是就用人手拿著模型運送，「每隻手拿一隻(模型)從將軍澳搬來這裡，就這樣全程拿著。」因為一對手每次也只能拿2個模型，所以他們就這樣來來回回的拿了幾百次。

陳欣妍被問及對於沈震軒花費不少於健身器材及模型時有何感想，陳欣妍大方的說，「其實覺得挺好的，雖然他的器材我現在知道多少錢，但健身器材放很久，健身器材可以用上10年，所以除開10年，其實每天也很便宜。這些（模型）也有數得計。」

而且陳欣妍更說沈震軒更因此而成為「住家男」，令她好放心，「因為這個興趣，他會坐在這裡，可以坐一整天，然後他又不會外出，所以我覺得這其實是很好的興趣。」

以女友感受為先

沈震軒在TVB大熱劇《超能使者》中飾演痴心保護女友的「威仔」一角，現實中他也是一名以女朋友感受行先的人。沈震軒指著收藏櫃的當眼處，說之前是放著一個神奇女俠但被搬走了，「師傅來看過家裡的風水，他說要放女角色，女英雄，會比較旺女主人。」下面還壓住了一張500元紙幣，「放風水物品，可以用我喜歡的物品，佢融入到我既世界裡面。」

此外，當被問及為什麼大廳找不到陳欣妍的私人物品時，沈震軒原來一早已有安排，「我給了她一個房間，她有一整個房間，而且家裡很多畫作，像千頌伊家裡一樣，放滿自己的海報。」

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回流追夢曾住劏房

雖然沈震軒現在可以建構自己的夢想之家，但原來他也曾經歷一段艱辛的時期。

2006年，當時23歲的沈震軒回流香港追夢，當時入行TVB頭幾年每月只有底薪6000元，當中便花了4000元租住劏房。劏房的設備簡陋，只有一張床、洗手間及衣櫃。

憑藉多年的努力打拼，沈震軒開始參與多部TVB高收視電視劇後開始走紅，如《潛行狙擊》、《使徒行者》等，至剛播影完不久的《超能使者》中飾演的「威仔」也收獲好評。他近幾年轉戰內地發展，最近更加盟英皇娛樂，實現他拍電影的夢想。

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