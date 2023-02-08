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【直行直過】青沙管制區2月26日起實施「易通行」　運輸署籲車主盡快申請車輛貼

社會 16:51 2023/02/08

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熱門 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR

（資料圖片）

運輸署今（8日）宣布，「易通行」不停車繳費服務將由本月26日上午5時起於青沙管制區，即尖山隧道、沙田嶺隧道及大圍隧道實施，屆時所有人手收費亭及「快易通」車道將會取消，駕駛人士可以透過繳費貼遙距繳付隧道費，無需於收費亭停車或排隊付款。

運輸署指，青沙管制區實施「易通行」後，駕駛者只可使用「易通行」繳付隧道費，隧道費服務商至今已向超過34萬曾遞交申請的登記車主發出車輛貼，提醒車輛貼申請需約五個工作天處理，呼籲未申請的車主盡快申請。而若車主未能使用「易通行」，系統的自動車牌識別技術能偵測該車輛駛經收費隧道，隧道費服務供應商會以電子方式向登記車主發出繳費通知，登記車主必須在14個工作天內登入「易通行」網頁或流動應用程式，查閱須繳付的隧道費並按時繳費。
 
此外，為配合實施「易通行」，青沙管制區一帶會由本月25日晚上11時起分階段實施臨時交通安排。尖山隧道、沙田嶺隧道及大圍隧道來回方向及其連接道路將會由本月26日凌晨2時至上午5時臨時封閉，以方便進行關閉收費亭設施，以及更改交通標誌和道路標記等工作。
 
運輸署又指，計劃在今年首季於城門隧道及獅子山隧道實施「易通行」，並於年內陸續推展至所有政府收費隧道。

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責任編輯：黃小冰

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