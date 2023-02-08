【盜用帳戶】涉盜用梁振英子帳戶妨礙司法公正罪脫　前地勤認不誠實取用電腦候判

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前特首梁振英兒子梁傳昕的香港快運航空公司帳戶，於2019年疑遭2名男子盜用購買逾3,000元的飛機餐及寄艙行李服務，22歲前地勤經審訊後，今（8日）於東區裁判法院被裁定意圖妨礙司法公正的作為罪脫。裁判官裁決時指，被告招認後遭警方查問時，沒有第一時間指控與案無關人士，而是在進一步查問下才指出，故被告並非誠心陷害對方。至於被告早前承認的不誠實使用電腦罪，准保釋至2月22日判刑，以待索取社會服務令報告。

被告郭尚文（22歲，前地勤人員），被控1項不誠實地獲益而取用電腦，以及1項作出意圖妨礙司法公正的作為罪。控罪指，被告於2019年12月23日在香港，目的在於使他本人或他人不誠實地獲益，而取用香港快運航空的電腦；以及於2020年1月24日被捕後，於警察調查過程中，對梁心和作出虛假的指控以致對方被捕，意圖妨礙司法公正。

裁判官裁決時指，被告被捕後就不誠實使用電腦罪作招認，亦非為自身利益指控梁心和，故被告此舉非為開脫罪行。

此外，被告在招認後遭警方查問時，沒有第一時間指控與案不相關的梁心和，而是在進一步查問下才指出，故被告並非誠心陷害梁心和。

裁判官指，控方沒有直接證據指控被告意圖妨礙司法公正，遂裁定被告意圖妨礙司法公正罪不成立，另將被告早前承認的不誠實使用電腦罪押後至2月22日判刑，以待索取社會服務令報告，被告准續保釋。

同案另1名被告早前承認刑事損壞罪，被判80小時社會服務令。

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記者：梁錦麟