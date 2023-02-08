【流浪地球2】劉德華太忙被「天王女」投訴　暖爸認溺愛女兒：個女鍾意點就點

科幻電影《流浪地球2》明日（2月9日）在港上映，有份主演的劉德華日前接受TOPick訪問，分享拍攝此片的點滴。

在《流浪地球2》內，劉德華與小演員王若憙的父女情令人動容，現實中華仔的寶貝女劉向蕙轉眼已10歲，這位暖爸以女兒為先，笑言「天王女」在他們的寵愛下成長，他說：「個女鍾意點就點。」

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▲ 劉德華宣傳電影《流浪地球2》。（陳慧安攝）

有望參演《流浪地球3》

由劉德華、吳京等領銜主演《流浪地球2》講述太陽即將毀滅，人類在地球表面建造出巨大的推進器，尋找新的家園，展開拯救地球的生死之戰。

劉德華所飾演的「圖恆宇」為一名數碼生命科學家，只是「特別演出」的華仔沒料到有50組戲那麼多，說到戲中的「圖恆宇」已成為數碼生命，華仔透露導演有意將角色延續至第三集，亦希望作品成為一個長遠計劃。

問及是否預告將參演第3集？華仔說：「他們希望有我演出，（但角色已在虛擬世界？），是呀，不過導演想曾出演的角色不停在往後集數出現。」

雖則過往演過科學家角色，惟今次所演的「圖恆宇」可登陸月球和漫遊太空，華仔直言角色比前有新鮮感。說到最愛的科幻片，華仔最愛是《ET外星人》，只因他喜愛一些有感情元素的科幻電影。

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拍《雷洛傳》鬧小演員

《流浪地球2》同樣有著感情元素，戲中華仔對死於車禍的女兒丫丫未能釋懷，遂偷偷地將女兒意識上載到量子電腦550A，讓女兒「重生」。

說到跟小演員王若憙的一段父女情，已為人父的華仔坦言演來更投入，跟當爸前有好大差別。

他笑言：「記得演《雷洛傳》時戲中我有兩個小孩，當時我曾經發過那小演員脾氣，因為是現場收音，他在旁邊呱呱叫，我直情捉他去後巷說『你好靜一陣呀』。當你做了爸爸後便明白小朋友是這樣，譬如我陪小孩做兩小時功課，她一定會忟憎。」

華仔續說拍攝前跟小演員相處了10日，待她如女兒般看待，培養一下「父女情」。

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視愛女為掌上明珠

戲中華仔對女兒很執著，問到現實中的他一個怎樣的爸爸？說起愛女劉向惠，華仔即甜笑道：「我OK架，總之個女鍾意點就點，（是慈父?）不算是慈父，是溺愛，（嚴厲留給太太?）我們兩個都溺愛，她沒有人怕架，但她會折服於我們的愛之下。」

對於導演郭帆大爆華仔「輔導孩子作業」時最懊惱，華仔稱真的很煩惱，開鏡前也跟導演交流教孩子的心得，「尤其上網課，真是煩到呢。」華仔坦言教英文最困難，笑問是否女兒反過來教他，他說：「對呀。」

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華仔工作忙碌，問到是否如戲中父女般以視像溝通，他說：「做演員要作出選擇，我們跟太空人沒分別，記得女兒年幼時我跟她facetime，她曾經掟電話，然後說：『我要真嘅』，如何可以真呢？有排呀！現在她就習慣了。（靠太太安撫？）OK吧。」

另外《流浪地球2》裡華仔要上演潛水戲，穿著沉重的潛水衣和裝備，加上「塞」滿身上的鉛餅，華仔不諱言有點吃力，不過安全措施也做足。「劇組會為我們準備氧氣筒，若果落到水時，機器與裝束趕不切打開，我們便要自救。」。

他續說：「拍攝前我們會預計出現的危險，每次開工也有潛水人員在場，穿黃衫的睇住我，藍衫的就睇另一個，一有事就望著他，幾多秒內來到我身邊，每日開工前也重演一次。」

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華仔謂同場的演員寧理不懂潛水，故需要兩至三人照顧，「他真的幾大膽，落水時我比他更驚，不懂潛水的人反而大膽得多，我連呼吸都好慢，因為吸一啖氣要忍好耐，加上自己是明星嘛，不可以衰比人睇。」

《流浪地球2》於內地票房理想，說到香港科幻片的發展，華仔謂經過古天樂監製的《明日戰記》和《流浪地球》後，相信對未來港產科幻片有幫助，「不但止要特技，還需要劇本的配合，入場的每個人是否相信件事。」

沒有星際之旅夢

華仔分享小趣事：「拍攝時都會問『係咪架？』，其中一幕戲說我在月球上追架月球車，我邊跑邊跟車上人對談，原來阻力是零，我反問是否真架？很多數據說明是真，但拍攝時我也不相信，演來也不夠真，所以最後刪去了。（怕變笑片?）是呀」

不少男士擁有「超級英雄夢」，華仔卻沒有，說到「英雄人物」，他對《蜘蛛俠》反派人物「沙人」感興趣，他說：「那個角色同樣有個女兒，當年我在想接到此類角色就理想了，現在這個很接近。」

現今人類可以漫遊太空，華仔卻未有漫遊星際夢，他說：「我覺得上到去都係咁，我不可以在上面嘆下咖啡，又不是第一個上去。」

記者：游艾維

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