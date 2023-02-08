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【請一日假去旅行】何沛珈泰國派福利　李芷晴難忘遭「女裝猛男」大包圍

娛樂 17:35 2023/02/08

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熱門 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR

何沛珈請來一批猛男為李芷晴慶生。

參加《香港小姐再競選》分別奪得冠軍及亞軍名銜的何沛珈（Roxanne）及李芷晴（Stephanie），日前齊出發到泰國，拍TVB全新資訊式旅遊節目《請一日假去旅行》。

由於起飛當日撞正Stephanieho的2月6日正日生日，為幫好友兼好拍檔炮製驚喜，Roxanne事前做足資料搜集，並在製作組協助下鎖定位於曼谷的猛男海鮮餐廳為Stephanie慶生，該餐廳最馳名的，是駐店猛男會以女性裝扮在客人面前勁歌熱舞，合照打卡無任歡迎。

何沛珈及李芷晴出發拍《請一日假去旅行》。

Stephanie坦言害羞

現場所見，一眾穿著女性睡衣的猛男，不但向Stephanie大唱生日歌，更拉晒Banner兼手持花炮，氣氛熱鬧，全程明顯受寵若驚的Stephanie，在社交網留言：「今日經歷咗暫時係人生最瘋狂嘅生日，超級驚喜，笑到見牙唔見眼。」

之後，Stephanie受訪時更坦言害羞：「真係好驚喜，我當日淨係知道要去夜市拍攝，完全冇諗過大家會為我準備咁多嘢，好多謝大家。對住一班咁性感嘅猛男都有啲招架不住，好怕醜。」

何沛珈與李芷晴十分老友。

玩盡泰國打卡熱點

Stephanie續指，為節目付出不少第一次：「今次係入行後第一次出埠拍攝，當年我哋兩個選港姐時咁啱都冇出埠拍外景，今次亦係疫情後第一次坐飛機去旅行。之後又有第一次被咁多猛男圍住，然後嚟緊會第一次做spa、第一次著泰服，所以每日都好期待。」

據知，為一口氣玩盡泰國最新最潮最啱打卡旅遊熱點，二女是次行程確是相當緊密，更帶定泳衣準備隨時落水暢泳。

何沛珈派福利。

瘋狂惡補泰文

昨日（2月7日）Roxanne便在個人IG以Story上載疑似歎Spa自拍照，感覺寫意。

搞笑又為食的二人，除一到泰國即飛奔前往品嚐泰國馳名手搖飲品外，更爭取臨上機前最後衝刺瘋狂惡補泰文，相當搞笑。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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