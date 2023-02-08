【育兒心得】子女教育不能只講保險 Esther Chu： 要讓子女有吉士冒險

這年代父母傾向教育子女保險，甚少提及冒險。

報多間學校，保險。學多幾種語言，保險。懂多些技能，保險。多個國籍，保險。儲多啲錢，保險。

保險沒有錯的，保險是風險管理，用於評估和應對風險的策略，目的是避免風險或減小損失，保護孩子避開危險也是父母的天職。

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很多家長都視教育為高風險項目，總覺得不夠安全，要加多保險。有些孩子上午已經入讀父母心儀的Happy School、下午卻又要被送去讀傳統幼稚園，因為父母害怕子女太Happy，失去學術競爭力，下午讀多間買個保險。

最近有家長告訴我，原來小朋友學鋼琴小提琴是基本的，現在要學豎琴或其他特別樂器，才會在profolio或面試上有優勢，學多樣樂器就會減少不被取錄的風險。父母都作出精打細算的風險評估，預備子女下一步。

然而，教育究竟有幾危險？我們在恐懼些甚麼呢？還不是怕孩子沒有成就、怕他們會失敗、或是怕他們不能達成父母的期望，因為我們也是背負着這些包袱長大的。

讓子女有吉士冒險

我對於教育的風險評估有點不同，我認為最大的風險反而是子女為了外在的認同而失去了自己的本質，而最佳保險的方法就是讓子女有吉士（guts）去冒險。吉士需要勇敢和決心，這些質素不能以三言兩語去教導，而是要父母在生活中示範，子女才會被你默默熏陶。

最近有一位爸爸朋友這樣問我：「你唔驚咩？你真係唔介意成績？你唔跟主流嘅想法，唔擔心仔女嘅前途？逆流係咪更辛苦呢？」我真誠回答：「無論選擇順流逆流，冇父母係唔辛苦嘅！而我最大嘅擔心就係啲仔跟所有人所謂嘅前途，而無咗對自己前途嘅判斷，我驚佢困響人人認同嘅框框而失去咗人生應有嘅精彩同創意。反正，做父母點樣都係辛苦，我寧願為我相信嘅生活而辛苦，好過為我唔認同嘅生活而辛苦！我嘅仔女亦從中學會咁樣生活，係最有效嘅家庭教育！」

順流逆流、保險冒險都是父母很需要認真思考的抉擇，最重要是為所相信的生活而努力，如果因為恐懼而為不認同的理念勞碌，父母和子女也會很痛苦！

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