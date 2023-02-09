【罕有事例】女子12年前出車禍險截肢　揭多年斷腳不自知

▲ 多年劇痛難忍揭一直用斷腳行路，女子經重建手術後重獲新生。

意外帶來的後遺症往往令人難以想像。美國加洲一名女子於2008年遇上嚴重車禍，當時的主診醫生為其進行了重建手術，可是翌年她卻開始感到腳踝劇痛難耐。12年後，女子因腳部腫脹而再次求醫，醫生才赫然揭發「她一直是用斷腳來走路」。

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2008年，美國加洲女子Neoeko不幸遇上車禍，她的腳踝因而鬆脫。當時醫生建議必須要截肢，但礙於Neoeko母親極力阻撓，最終醫生只好為其做了重建及植皮手術。

據Neoeko接受訪問時指，

手術的1至2年後開始感到骨頭移位，感覺很不穩定。

而且她的植皮位置亦日漸腫脹起來，猶如一顆高爾夫球的大小，亦受著腳傷的極大痛苦，嚴重影響了她的日常生活。

12年後，無法再忍受如此痛苦的Neoeko決定再度求醫，經檢查後赫然發現，她的腳根本一直也沒有癒合，腳部的腫塊亦是因骨折而起，換言之12年內，Neoeko都是用斷腳來走路，令醫生也不禁問道：

這幾年她是怎麼走路的？

而當Neoeko得知自己的腳一直也沒有癒合時，她感到十分難過，並指從來也沒有想過自己的情況會是如此。

主診醫生隨後便為Neoeko的植皮位置進行檢查，確保該位置下並沒有血液流通後，再為她安排重建及切除手術。

手術用骨釘穿過腳後跟，再向上穿過骨折部位來固定位置，以及為Neoeko進行減積手術，切除了腫塊內多餘新增的組織，令Neoeko腳上腫塊消失。手術過後的她康復進度良好，可回復正常生活，而且更可穿上長靴，她形容：

這位醫生就是我的天使！

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責任編輯：羅嘉欣