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【不老女神】42歲張柏芝零歲月痕跡　出道25年皮膚白皙仙氣依舊【附凍齡秘訣】

保健美顏 18:20 2023/02/08

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熱門 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR

42歲張柏芝零歲月痕跡，出道25年皮膚白皙仙氣依舊。

要數娛樂圈中的凍齡女神，張柏芝絕對榜上有名，現年42歲的她駐顔有術，近日她現身內地綜藝，凍齡美貌引起熱議，更獲網民讚嘆「歲月也封印不了的顏值」。

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張柏芝日前參加內地綜藝節目《我們的客棧》，凍齡有術的她，皮膚白皙透亮，幾乎不見任何皺紋，對比年輕時期變化不大，依然仙氣十足，獲讚「歲月也封印不了的顏值」、「自帶柔光」。

她在節目中與44歲男藝人沙溢的同框畫面亦引起討論，不少網民指兩人雖然只相差2歲，卻不像同一輩的人。其實軍藝學校出身的沙溢，年輕時期顔值超高，屬於校草級人物，可惜歲月不饒人，現在已發福不少，與張柏芝同框時更為顯老，更有人笑言「沙溢看起來像張柏芝的叔叔」、「張柏芝不顧沙溢死活的美」。

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凍齡保養秘訣

已為三孩之母的張柏芝，相當注重養生，在飲食方面，她每天早上都會喝黑芝麻豆漿，平時喜歡喝龍眼紅棗茶。

她亦在皮膚保養上下足功夫，她過去曾分享護膚程序，指出早上通常不洗臉，因為洗臉會愈洗愈乾。她會用濕紙巾抹勻全臉，然後按次序細緻抹上乳液及護膚露，她亦曾透露，一天會敷3次面膜。

張柏芝亦有定期做運動的習慣，她在綜藝節目《乘風破浪的姐姐2》上，曾被批評小腿粗壯，她透過瑜珈和游泳改善小腿線條，令小腿變得修長。

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責任編輯：羅嘉欣

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