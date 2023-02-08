【溫習心得】Edan胞妹分享3大貼士備戰DSE　小如豬教用一個app助提升專注力

▲ Edan妹妹小如豬去年在DSE考獲6科39分，近日分享溫習貼士以幫助應屆考生備戰DSE。

人氣男團MIRROR成員呂爵安（Edan）的胞妹呂蕙如（暱稱「小如豬」），在去年香港中學文憑試（DSE）考獲6科39分佳績，順利升讀心儀的香港大學牙科。今年DSE即將開考，小如豬昨在社交平台發限時動態收集網民對學業或DSE的提問，並整理出3大溫書貼士備戰DSE。

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小如豬或許知道很多學生哥溫書到深夜，故在昨日凌晨發布限時動態問「Anything to ask about 學業 / dse」，果然收集到不少提問，她之後再發限時動態解答了3個問題，詳列她備戰DSE的溫書法。

▲ 小如豬去年的DSE成績在可風中學排第3，非常叻女。（IG圖片）

3大DSE備戰攻略

1. 首先小如豬分享了其背書心得，她每讀完一頁就掀去下一頁，迫自己背出上一頁的内容。最後會寫出關鍵字，並思考有甚麼相關概念或要背誦的重點。

2. 其次要勤做歷屆試題（past paper），「非常重要！背和做！」而考生也可嘗試把選擇題當作長問題去解題和作答。

3. 第三是時間分配溫習，小如豬通常會在上午隨機溫習一科主科，並完成一兩份卷，下午則溫習選修科。當時她主攻化學科，因她覺得這科較有機會升grade。

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提升溫書動力及專注力

另外，有網民問到「成日冇動力溫書點算好」？小如豬稱這個也是自己當時面對的問題，她亦有3個方法推動自己。

1. 用「種樹app」提升專注力

可與其他朋友一起種植，期間大家不可以使用其他應用程式，只能接電話，否則棵樹會枯死，變相迫自己不能玩手機。當小如豬見到朋友專注溫習了很多時，就會怕落後想追趕進度，她還會用Skype視像通話與朋友一起溫習，「主要是互相比較、督促，哈哈」。

2. 訂立每科目標

距離DSE開考尚餘2個多月，這個時候考生應大概知道自己的程度，迫自己追趕進度。她當時在便條紙上寫下為每一科訂立的目標，以激勵自己達成目標。

3. 洗腦說服自己溫書好好玩

小如豬稱，當她遇上愈難的問題就愈想解決，所以她很想改善自己較弱的科目。不過，她認為努力溫習之餘都要休息，「溫得多唔多唔重要，quality（質素）最重要」。她呼籲考生不要迫得自己太緊，放鬆心態很重要。

記得唔好因為無動力令到自己頹，好多人都無動力，實在太正常，盡力就好！

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責任編輯︰林綺玲