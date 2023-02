【溫習心得】Edan胞妹分享3大貼士備戰DSE　小如豬教用一個app助提升專注力

▲ Edan妹妹小如豬去年在DSE考獲6科39分,近日分享溫習貼士以幫助應屆考生備戰DSE。

人氣男團MIRROR成員呂爵安(Edan)的胞妹呂蕙如(暱稱「小如豬」),在去年香港中學文憑試(DSE)考獲6科39分佳績,順利升讀心儀的香港大學牙科。今年DSE即將開考,小如豬昨在社交平台發限時動態收集網民對學業或DSE的提問,並整理出3大溫書貼士備戰DSE。

小如豬或許知道很多學生哥溫書到深夜,故在昨日凌晨發布限時動態問「Anything to ask about 學業 / dse」,果然收集到不少提問,她之後再發限時動態解答了3個問題,詳列她備戰DSE的溫書法。

3大DSE備戰攻略

1. 首先小如豬分享了其背書心得,她每讀完一頁就掀去下一頁,迫自己背出上一頁的内容。最後會寫出關鍵字,並思考有甚麼相關概念或要背誦的重點。

2. 其次要勤做歷屆試題(past paper),「非常重要!背和做!」而考生也可嘗試把選擇題當作長問題去解題和作答。

3. 第三是時間分配溫習,小如豬通常會在上午隨機溫習一科主科,並完成一兩份卷,下午則溫習選修科。當時她主攻化學科,因她覺得這科較有機會升grade。

提升溫書動力及專注力

另外,有網民問到「成日冇動力溫書點算好」?小如豬稱這個也是自己當時面對的問題,她亦有3個方法推動自己。

1. 用「種樹app」提升專注力

可與其他朋友一起種植,期間大家不可以使用其他應用程式,只能接電話,否則棵樹會枯死,變相迫自己不能玩手機。當小如豬見到朋友專注溫習了很多時,就會怕落後想追趕進度,她還會用Skype視像通話與朋友一起溫習,「主要是互相比較、督促,哈哈」。

2. 訂立每科目標

距離DSE開考尚餘2個多月,這個時候考生應大概知道自己的程度,迫自己追趕進度。她當時在便條紙上寫下為每一科訂立的目標,以激勵自己達成目標。

3. 洗腦說服自己溫書好好玩

小如豬稱,當她遇上愈難的問題就愈想解決,所以她很想改善自己較弱的科目。不過,她認為努力溫習之餘都要休息,「溫得多唔多唔重要,quality(質素)最重要」。她呼籲考生不要迫得自己太緊,放鬆心態很重要。

記得唔好因為無動力令到自己頹,好多人都無動力,實在太正常,盡力就好!

