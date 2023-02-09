【機上惡菌】20歲港女著短褲坐長途機返港　雙腿驚見膿瘡求醫證染惡菌

▲ 20歲港女著短褲坐長途機返港，雙腿驚見膿瘡求醫證染惡菌。

隨著各國放寬檢疫，市民外遊意慾大增，令已沉寂多時的航空業漸見起色。不過，早前有一名年約20歲的女生，卻竟然因搭長途機回港，而惹上惡菌「金黃葡萄球菌」，大腿及小腿出現膿瘡等皮膚感染。皮膚科專科醫生胡惠福接受TOPick訪問時表示，搭飛機最好避免身穿短衫短褲，令皮膚直接接觸坐位，並指「坐得愈耐，感染機會愈高」，當中有3類人更屬於高危中招人士。

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胡惠福分享該名案例，指一名女生早前從美國住長途機回港，大約3至4天後，竟發現大腿及小腿位置痕癢非常，而且有紅腫及生了多粒膿瘡，於是慌忙求醫。他為女生檢查後，證實是金黃葡萄球菌感染，懷疑由於坐長途機時穿短褲，令身上濕疹傷口接觸到有關細菌所致。女生其後被處方一些抗生素藥物情況才有好轉。

胡惠福指，該名年輕女生本身是濕疹病患，因為常常抓癢，令身體常有一些小破損，不過卻不知原來這些看似不起眼的傷口，一旦接觸受污染物，後果可以很嚴重。胡惠福又指，有3大類人士坐飛機時尤其要小心，當中包括免疫力低下人士、濕疹及糖尿病患者等。

過去曾有研究指，飛機上的絲絨座位其實蘊含大量細菌，尤其是椅背的置物袋及扶手位置，有金黃葡萄球菌的存活更可長達一星期。因此，胡惠福指乘客坐飛機時要防止染病，便要做好個人衛生。

坐長途機時，應穿長袖衫褲及襪以保護皮膚；帶備酒精搓手液，當觸碰扶手及坐椅時，便可以快速消毒雙手；當皮膚有破損時，便應該用紗布包裹傷口，減少感染機會。

金黃葡萄球菌感染可致命

根據衛生署衛生防護中心資料，耐藥性金黃葡萄球菌 一般引致皮膚和軟組織感染，如膿疱、膿瘡、膿腫或傷口感染。感染部位會出現紅腫、觸痛或流膿。嚴重者可引致敗血病、肺炎或壞死性筋膜炎等等。當中感染主要透過直接接觸傷口、分泌物和受污染表面而傳播。其他高危因素包括親密接觸、皮膚損傷、接觸受污染物品、個人衞生欠佳和居住於擠逼的環境等。

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責任編輯：羅嘉欣