【土地問題】都大擬斥資自購酒店改建宿舍　主要供內地生及交換生入住

▲ 林群聲今日（8日）率領多名大學管理層出席傳媒春茗。（馮琪雅攝）

大學也面對「土地問題」，香港都會大學宿位目前供不應求，校長林群聲表示，為向內地生提供住宿，以及增加學生做交換生的機會，校方希望在今年內購買酒店，再轉換為大學自身擁有的學生宿舍，目標提供300至400個宿位，宿舍亦可成為宿生及非宿生舉辦活動、享受校園生活的聚腳點。

林群聲今日（8日）率領多名大學管理層出席傳媒春茗，他提到都大目前以大範圍租用（block book）宿舍模式，為學生提供200至300個宿位，主要供內地生及交換生入住，形容宿位需求很大，已經住滿；但長遠發展，校方收到學生意見，希望大學擁有自己的宿舍，故校方計劃購買已落成的酒店，再改建為學生宿舍，未來亦會主要供上述兩類學生入住，並增加同學出外做交換生的機會。

林群聲說，並非所有酒店都適合改建，校方須考慮酒店地點、間格、設施及規模，例如鄰近大學校園，亦會考慮「現成」已改裝成為宿舍的酒店，以省卻重新裝修時間，盡早讓學生享用。他透露校方至今已看過逾80個盤，當中近10個盤較為合適，位置集中在九龍區。估計大學或需購買2至3棟酒店，才能提供足夠宿位，暫未能估計所需金額。

至於購買酒店費用會否轉嫁到學生宿費？林群聲形容，此項不是適業活動，校方目的是希望讓學生享受宿舍及校園生活，故校方不會收回所有成本，新宿費希望跟目前4,000至6,000元水平相若。

他指出，都大有逾1萬名本科生，即使不能讓大部分人入住，但有學生向他表達，學校仍應該購買酒店，在宿舍舉辦活動，供非宿生參加，

呢個宿舍唔純粹係瞓覺嘅地方，係一個學生運動嘅中心。

至於現時租用的宿舍，則會視乎需求決定保留。被問到會否仿傚其他大學自行興建宿舍？林群聲說，假如大學獲批額外地皮，他亦傾向先用作興建教學設施，例如課室、運動場所及研究實驗室的需要更加逼切。

另外，都大行政大樓將搬至觀塘租用的商廈，以騰出何文田主校園教學和學生活動空間；位於都大賽馬會校園的都大物理治療中心，已於去年底投入服務，可加強學生臨床培訓，並為社區提供專業治療服務；至於都大申請在何文田常盛街及佛光街交界一幅斜坡土地興建新校舍大樓，林群聲指現正進行土地改劃。

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記者：馮琪雅