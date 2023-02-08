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【大學排名】港大經管學院UTD商學院研究排名蟬聯亞洲第一　位列全球第18位

社會 19:10 2023/02/08

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熱門 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR

港大經管學院院長蔡洪濱。（資料圖片）

港大經管學院蟬聯「UTD（美國德克薩斯州大學達拉斯分校的管理學院）商學院研究排名」亞洲第一，列全球第18位。港大經管學院院長蔡洪濱教授表示，排名肯定學院在學術研究方面力臻卓越的堅持和努力，有信心引領學院未來的研究表現再創新猷。

排名是根據各院校在2022年間，在世界最頂尖24本商學學術期刊 （UTD24期刊）中發表的論文數量，以及作者貢獻度進行計算。今次是港大經管學院繼2021年後，再次於UTD商學院研究排名亞洲第一，蔡洪濱指，與2021年相比，2022年學院獲刊登於UTD24期刊的文章增加了16篇，而港大經管學院獨特的環球網絡已拓展至以色列、越南、深圳和北京，有助吸引全球頂尖學者加盟，進一步提升學院的學術和研究實力。

UTD透過緊貼追蹤自1990年起刊登於UTD24期刊的學術文章，於2005年開始編制全球前100名的商學院排名。UTD24期刊涵蓋管理科學、會計學、金融、市場學、信息系統、策略管理、組織科學、國際商務等商學院的主要研究領域，廣受世界各大院校認可，是評價全球商學院國際研究排名的權威性指標。

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記者：李梓𨭎

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