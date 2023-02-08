【大學收生】都大內地生限額增至20%　校長林群聲：致力協助內地生融入學習廣東話

▲ 都大校長林群聲表示，希望保持課程水準，故不會立刻用盡20%內地生限額。（馮琪雅攝）

3間自資大學取錄內地生上限，新學年起獲准倍增至20%，包括兩間大學已於本學年「超收」。其中都會大學校長林群聲表示，原先10%限額一直不夠用，相信現時不難「收爆」20%，但為保持各方面水準，短期內亦不會立即用盡20%限額，他亦希望多取錄來自內地偏遠城市的學生，校方亦會致力協助內地生融入本地生。

3大學內地生限額倍增 林群聲料不影響本地生入學競爭

都會大學、恒生大學及樹仁大學取錄內地生限額，均於2023/24學年起，獲准由10%提升至20%；而都大本學年已經「超收」，內地生佔上學年學生總數13.1%；樹仁大學亦達11.4%；目前未獲放寬限額的珠海學院最高，達21.3%。

林群聲今日（8日）在傳媒聚會上表示，過往不少人寫信給他，表達希望安排其子女入讀都大，他形容10%限額不夠用，校方一直「勒住勒住」，故相信未來要收20%內地生「一定無難度」，惟校方仍希望保持水準，不會設硬性指標多收內地生。

他強調，都大爭取放寛限額，與收生不足問題無關，提到去年經聯招（JUPAS）入讀都大的1年級生有增加，在每年收生約2,500人規模下，增加10%限額料只涉及約200名內地生，並估計獲放寛的3間大學，合共涉及多收不多於400人，認為不會加劇本地生入學競爭。

他亦說，未來希望多取錄來自國內不同城市的學生，「唔好淨係北京上海坑州，偏遠啲得唔得，可以有啲新疆。」未來大學多收內地學生，校方會更加努力幫助內地生與本地生融合，例如安排學生互相教對方廣東話、普通話。

退學學生多涉及移民 在囚讀書人數上升

師生流失方面，林群聲指，去年退學的學生之中，多數涉及移民，但整體退學率變化不大，大約由2%增至3%左右。他另透露，扣除離職教員後，都大整體教員數目去年增42人，又透露現正檢視校內教員薪酬水平，以保持競爭力。

另外，都大副校長（學術）關清平提及，最近在囚修讀都大課程的學生人數有上升，當中多數涉及文科。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：馮琪雅