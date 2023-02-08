【風再起時】與偉仔演夫婦被電到呆足幾秒　何珮瑜刷靚棚牙與男神激吻

▲ 梁朝偉跟何佩瑜戲內演夫婦。

由兩大影帝梁朝偉和郭富城主演電影《風再起時》昨晚（7日）舉行首映，導演翁子光及一眾演員如何珮瑜、謝君豪、吳卓羲、金燕玲、張可頤等亦有出席。

電影中飾演梁朝偉的太太的何珮瑜（Jeana）表示首次跟影帝兼男神梁朝偉合作十分緊張。

而且，Jeana坦言被他的電眼迷倒：「第一次合作，我稱呼佢做梁生，梁生就好幽默咁話：『你嗌我Tony都得㗎啦。』我話：『Tony？係嘅，Tony哥。』自此拍戲期間我都係叫佢做Tony哥。第一次見面就俾佢對電眼電到，望住佢對眼我呆咗幾秒，實在係太有魅力啦！」

▲ 何珮瑜有一場出嫁場口。

大讚梁朝偉幽默

她大讚梁朝偉是位很好的前輩，十分關心後輩，而且十分幽默，「記得嗰陣時我啱啱智慧齒發炎，要喺拍攝當地睇牙醫，最後剝咗兩隻智慧齒，Tony哥知道，每一日開工佢都會問我：『點呀，你隻牙好番啲未呀？』我話：『好番啲啦。』好搞笑，佢好關心後輩啲牙㗎，哈哈。」

Jeana續指：「同埋因為佢知道我哋緊張，所以佢都成日都會講吓笑，好幽默咁講，可能節奏比較慢，你係feel到佢係想緩和個緊張氣氛。」

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與男神激吻

此外，原來電影中二人有激吻戲份：「我最多對手戲就係同Tony哥，因為我係飾演佢太太。其中有一場kiss戲，我真係好緊張，事前已經叫買定烏籠茶、買埋牙刷清潔口腔，我諗呢場係我咁耐以嚟最緊張嘅kiss戲，都NG咗3、4次，哈哈。」

電影背景設定在上世紀中葉的香港，Jeana飾演的「南江太太」的服裝造型也非常具有上世紀的懷舊韻味，尤其是在與梁朝偉飾演「南江」探長結婚場景中，她所穿的婚紗非常復古精美，讓人眼前一亮。

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