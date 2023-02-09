【CHANEL】進軍百萬高級鐘錶系列　金鑽錶面5大經典設計逐一睇

▲ 其中一款錶面以CHANEL服飾的重要標記——Tweed外套作藍本。（品牌提供）

說到CHANEL本年度 Haute Horlogerie（高級鐘錶）的全新系列 ——Mademoiselle Prive系列Pique-Aiguilles腕錶，筆者想起王家衛一齣叫《愛神之手》的電影，王氏不單把鞏俐雙手拍得性感嫵媚，更透過張震裁縫一角來膜拜女性那風采萬千的纖纖玉手。而這一次CHANEL亦借女裁縫師手上的法寶，在百萬腕錶的錶面上表演一場場華麗圓舞。

據說Gabrielle Chanel女士在巴黎康朋街工作室中，在她身上總會找到兩件隨身物品：綁上緞帶的一把裁縫剪刀和女裁縫師必備的手腕針墊（Pique-Aiguilles）。

以Pique-Aiguilles喻高級腕錶

現任CHANEL 腕錶創意工作室總監 Arnaud Chastaingt 就把此化成CHANEL本年度 Haute Horlogerie（高級鐘錶）系列的靈感，在錶徑55毫米的錶面上召喚品牌5大圖騰，化成100枚可一不可再、也美到不行的華麗錶面！

「我喜歡想像將此實用工具化作珠寶，點綴在女裁縫師手腕的畫面。」 Arnaud Chastaingt如是說。

透過女裁縫師的針墊一般是由金屬手鐲和飽滿的圓形襯墊組成。女裁縫師會隨手將針綫插上，既整齊又近在眼前，工作起來更方便。以此實用工具為靈感，也是歌頌每一位裁縫師的專業。

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「在造型上，針墊佔據手腕重要的位置，強烈的存在感不容忽視。儘管份量十足，卻絲毫不影響穿戴的舒適度，可貼合任何裁縫師的手腕。我很喜歡針綫隨意插在針墊上的感覺。縫紉過程針起針落，在布料表面留下點點痕跡，整齊也好凌亂也罷，都是獨一無二的裝飾花紋。我將此工具的精髓化作腕錶作品。雖然結構簡約，但渾圓的大錶盤無比氣派，提供充裕的展示空間。我將其想像為空白畫布，讓Metiers d’art 工藝在錶面飛舞。」

他為這系列腕錶構思了5個生動畫面：如蕾絲般的鏤空山茶花，品牌經典手袋的集合，綴以珠寶的黑色斜紋軟呢，華麗的鑽石刺繡，以及經典外套的樣版呢！

踏刺繡尋鑽

為呈現綴滿精緻亮片的黑色刺繡布料，CHANEL設計師在黃金迷你珍珠環繞錶面上，結合弧形鍍黑白金錶盤和雪花鑲嵌鑽石，再以手工鑲嵌一排迷你黃金圓珠外圈，美不勝收。

▲ Mademoiselle Prive系列Pique-Aiguilles刺繡圖騰腕錶：錶徑55毫米，黃金錶殼，白金錶面，搭載石英機芯，黑色啞面羅緞錶帶，防水深度約30米，全錶共鑲嵌917顆明亮切割鑽石（重約12.93卡），限量20枚。（$1,267,000／圖片：品牌提供）

鏤空山茶花

結合3種 Metiers d'art 工藝製作的如蕾絲般的鏤空山茶花，首先在黃金錶盤上以手工鐫刻立體紋理。接着塗上一層半透明大明火（Grand Feu）琺瑯，使鐫刻紋理更細緻，同時呈現幽遠深邃的效果。最後，使用傳統貼花技法繪製圖騰。精細的多層層疊貼花，形成蕾絲般的鏤空山茶花圖騰。

▲ Mademoiselle Prive系列Pique-Aiguilles蕾絲圖騰腕錶：錶徑55毫米，黃金錶殼，白金錶面，搭載石英機芯，黑色啞面羅緞錶帶，防水深度約30米，全錶共鑲嵌392顆明亮切割鑽石（重約3.87卡），限量20枚。（$1,232,000／圖片：品牌提供）

拜占庭珍珠

珍珠是CHANEL重要圖騰，這枚以黑色斜紋軟呢錶盤綴以各式珠寶飾品：長頸鍊、編織鏈條和拜占庭 （Byzantine） 風格胸針。每件珠寶均以黃金打造，由手工上漆鑲嵌，再仔細排列於立體斜紋軟呢黑色錶面，最外圈圍繞一排鑽石及迷你黃金珍珠。

▲ Mademoiselle Prive系列Pique-Aiguilles珍珠圖騰腕錶：錶徑55毫米，黑色塗層黃金錶殼，白金錶面，搭載石英機芯，黑色啞面羅緞錶帶，防水深度約30米，全錶共鑲嵌394顆明亮切割鑽石（重約4.08卡），限量20枚。（$1,478,000／圖片：品牌提供）

手袋滿面

錶面落齊5款 CHANEL 經典手袋款式，利用黑色珍珠母貝經過鐫刻和壓模塑型，無違和式呈現皮革上的菱格紋圖騰，以黃金刻紋鏈帶裝飾，最後則以一顆長階梯形切割鑽石作袋釦。

▲ Mademoiselle Prive系列Pique-Aiguilles菱格紋圖騰腕錶：錶徑55毫米，鈦金屬黑色塗層黃金錶殼，綴有黑色珍珠母貝、黃金飾綫黃金錶面，搭載石英機芯，黑色啞面羅緞錶帶，防水深度約30米，全錶共鑲嵌396顆明亮切割鑽石（重約4.08卡），限量20枚。（$1,443,000／圖片：品牌提供）

回到Tweed工作坊

錶面以CHANEL服飾的重要標記——Tweed外套作藍本，外套飾邊鑲嵌共 92 顆鑽石，並把頂針、裁縫剪刀和捲尺3款製作Tweed 外套的工具，以黃金打造的立體微縮縫紉工具散落在錶面上，望錶如親臨品牌的高級訂製服工作室的地方。

▲ Mademoiselle Prive系列Pique-Aiguilles斜紋軟呢圖騰腕錶：錶徑55毫米，鈦金屬黑色塗層黃金錶殼，黑色漆面金錶面，搭載石英機芯，黑色啞面羅緞錶帶，防水深度約30米，全錶共鑲嵌480顆明亮切割鑽石（重約4.78卡），限量20枚。（$1,759,000／圖片：品牌提供）

記者：黃鑑江