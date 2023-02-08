【數字政府】議員倡善用科技提升管治效率　卓永興： 2025年底前推100個數字政府項目

▲ 政務司副司長卓永興表示，政府會在2025年年底前推出100個數字政府項目。（資料圖片）

由新民黨立法會議員容海恩提出的無約束力議員議案，今日在立法會討論並獲得通過，促政府檢視管治效率問題，不少議員提到融合科技改善政府服務及效率。

立法會今日通過由新民黨立法會議員容海恩動議的「政府治理水平現代化」議案，她表示，政府需精簡程序，要實現此目標，她提出三個目標，包括知人善任，協調好政府不同部門，以及有效處理市民投訴。容海恩指，政府應善用科技，縮短程序以提升施政效率，從源頭減低市民對政府的不滿，她指出，在審計報告中發現政府很多分工不清，以及欠缺利用科技支援而導致效率下降的情況出現，例如在疫情期間外地人士來港檢疫時登錄不到網上系統，「他們投訴就算已經完成隔離，亦得不到政府正面回應。」

政務司副司卓永興表示，政府目標在今年年底前，為所有政策局及部門完成電子政府審計工作，並會在2025年年底前推出100個數字政府項目，運用人工智能等先進科技提供更多便民便商服務。

不少議員提及應用科技改善政府服務，選委界吳傑莊指，政府近年雖推出電子政務，但仍有不少改善空間，他舉例，跨部門數據和服務無法溝通，衍生出的問題例如中小企商戶申請牌照過程十分繁複，他指出，即使有電子政務平台，不同部門網頁有不同設計及「使用者體驗」，令市民需重複填寫資料，無所適從。他強調，政府在處理電子政務技術規範及公共治理的關係中起了關鍵作用，並提倡，政府應多運用智能公共治理模式。

工聯會陸頌雄則提倡，政府可在一些新發展的社區，建立一站式的市民中心，在內可提過市民大部分政府服務申請。

經民聯盧偉國提出，政府應長遠設立中央個人檔案管理，建立一站式多功能電子政府服務平台，加快與內地及澳門商討落實電子證書互認機制及數碼簽署等，達至政務可以跨境通脈。

亦有議員提及政府規劃及人事編制問題，建測規園界議員謝偉銓指出，本港回歸後覓地建屋、發展及基建工程時間越來越長，成本越做越貴，原因之一就是部分負責審批的部門同官員，沒有把握好政府同市場的關係，將私營業界放在對立面，但凡批准發展申請，就歸類為「官商勾結」及「利益輸送」，導致不少私營發展的審批申請困難重重，甚至放棄。他提倡，政府作為「監管者」的同時，亦應做好「促進者」的角色，高效地落實「把有為政府同高效市場更好結合起來」。

新民黨議員黎棟國則提到人事編制方面，他指，在2022年度，政府申請開設的首長級公務員職位的數目達32個。他指出，政府開位太多，容易給予市民錯覺，認為官員需要開位予公務員升職才做得好；另一方面，政府申請開編外職位的期限越來越長，亦讓市民認為政府缺乏長遠規劃。

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記者：關景騰