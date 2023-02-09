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【外傭偷錢】兩兒拆利是數目不一雙封變單封 港媽疑新聘印傭順手牽羊

親子 14:10 2023/02/09

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香港外傭僱主關注組召集人徐曉彤指外傭偷錢事件屢見不鮮，僱主不要掉以輕心。(示意圖)

農曆新年過後，家長陸續開始與仔女拆利是，育有兩名兒子的僱主日前於外僱群組分享，發現兩名兒子的利是數目不一，有的甚至是雙封變單封，懷疑是新來外傭「順手牽羊」。

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該名僱主指，印傭在農曆新年前一個月抵達其家中工作，做事尚算盡責，而且態度有禮，廚藝亦相對不錯。惟日前與兩名兒仔一起拆利是時發現，1歲細仔的利是錢數目較大兒子相差近$1000多，最明顯分別是大仔有雙封的利是，細仔只有單封，由於新年期間她有帶同印傭一同前往親友家拜年，並由她負責保管細仔的所有物件，故讓她對印傭起了疑心，懷疑對方「手腳不乾淨」偷去細仔部分利是，但因為沒有證據，外傭入屋時間尚短，也不知如何是好。

香港外傭僱主關注組召集人徐曉彤指出，外傭偷竊事件屢見不鮮，特別是每年新春期間，也收到救助個案涉及利是偷龍轉鳳，大面額變成細面額，徐曉彤說:

今年收到一個Case是僱主斨了全新紙幣回家，當準備入利是錢時，才發現有一疊新紙幣數目不對。僱主有責任意保管好財物，以避免不愉快事發生。

5招防範外傭偷錢/利是：

1．小朋友的利是錢或壓歲錢可能放在枕頭底，僱主可以跟外傭作出提醒：「這是小朋友的壓歲錢，換床單的時候要留意，讓她知道你放了壓歲錢在小朋友的枕頭底。」

2．一定要幫小朋友保存利是錢。

3．教導小朋友一收到親友的利是，就要立即給媽媽袋好

4．盡早將利是拆開，並盡快存入銀行。

5．於家中裝置閉路電視，並讓外傭得悉家中已設有CCTV，此外還要將金錢或貴重的金器放在銀行或外家。

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責任編輯:王明芳

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