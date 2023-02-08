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《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》舉行首映禮　保羅活特與尊尼芬梅傑斯互相欣賞

娛樂 18:44 2023/02/08

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熱門 給十九歲的我 30＋減肥 毒舌大狀 超市大搜查 想見你 靚太安樂窩 新四十二章 兒童疫苗 李啟言 COLLAR

《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》舉行世界首映禮，

2023年第一齣登場的Marvel超級英雄電影《蟻俠與黃蜂女：量子狂熱》（Ant-Man and the Wasp: Quantumania）於昨日（2月7日）在洛杉磯舉行世界首映禮，慶祝電影為Marvel電影宇宙MCU第五階段揭開序幕。

「蟻俠」保羅活特 (Paul Rudd) 與「黃蜂女」伊雲祖蓮莉莉 (Evangeline Lilly) 率領一眾主演，包括米高德格拉斯 (Michael Douglas)、米雪菲花 (Michelle Pfeiffer)、尊尼芬梅傑斯 (Jonathan Majors)、嘉芙蓮紐頓 (Kathryn Newton)、標梅利 (Bill Murray) 等，以及監製、導演一同現身紅地毯。

「蟻俠」保羅活特（右）與「征服者康」尊尼芬梅傑斯。

「蟻俠」保羅活特與全新大反派「征服者康」尊尼芬梅傑斯雖然在戲中鬥到你死我活，但現實中其實老友鬼鬼。

保羅活特直言尊尼芬梅傑斯完全是一個時尚指標，雖然電影中是死對頭，但現實兩者他簡直愛上了對方。

而「黃蜂女」伊雲祖蓮莉莉首映的打扮十分搶眼，被問到其衣著的靈感來自何處，她笑言電影的量子領域中有大量微生物，她就取材其中，今次以一身尤如水母的青綠色晚裝出席首映，以貼題又優雅的打扮吸引全場目光。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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