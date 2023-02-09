【八達通尋長者】警方與港鐵九巴合作  以八達通助尋走失長者

▲ 警方與港鐵九巴合作 ，以八達通助尋走失長者。（林宇翔攝）

腦退化症患者外出不時走失，警方數據顯示，截至去年11月錄得的2000宗失蹤人士案件中，約500名失蹤人士為長者，同時約300名失蹤人士為認知障礙症患者。港鐵及九巴分別與警方合作，提升自動收費系統功能，協助尋找65歲或以上失蹤人士及認知障礙症患者。

警務處支援部策劃行動課總督察崔燿宗指，隨著長者人口不斷膨脹，警方預期長者失蹤個案有上升的趨勢。警方在尋找失蹤人士工作方面與港鐵及九巴公司達成協議，建立合作機制，透過八達通系統協助尋找走失65歲或以上長者及認知障礙症患者。

受追蹤八達通卡不能出閘 助警方尋失蹤人士

港鐵市務及客戶體驗總經理梁靜雯指，港鐵上月9日起與警方合作，善用港鐵網絡覆蓋全港十八區的特點，協助警方尋找走失的長者及認知障礙症患者。警方會將失蹤人士的八達通號碼交到港鐵車務控制中心，如失蹤人士利用八達通進入鐵路，車務控制中心會即時收到提示，並通知警方追蹤失蹤人士。失蹤人士乘搭港鐵到達目的地後，受追蹤八達通卡將不能出閘，職員會通知車務控制中心及警方失蹤人士的所在地，協助他們與家人重聚。港鐵巴士方面，失蹤人士拍卡時，八達通處理器會有特別聲響提示車長，車長會通知車廠。並派職員協助及通知警方。

梁靜雯指，明白與長者及認知障礙症患者溝通需要一定技巧。港鐵早前已經與賽馬會耆智園合作，針對長者及認知障礙症患者乘客需要，制訂培訓課程「溝通五步曲」，現已有超過3,000名前線員工完成相關課程。崔燿宗補充，合作機制暫時仍在試行階段，將來或會進行評估，有機會將機制擴展到其他年齡層的失蹤人士。

九巴「尋• 耆•跡」計劃 兩月内助尋4長者

九巴於 2019 年推出「尋• 耆•跡」計劃，去年更將計劃系統升級，於去年 12 月中至1月中，成功利用八達通系統協助尋回 4 名認知障礙症長者。與港鐵一樣，警方接獲長者及認知障礙症患者失蹤個案，會將其八達通資料轉交九巴，登記於九巴「尋•耆 •跡」計劃中央系統，擴大尋人網絡。如失失蹤人士登車拍卡，車上装置會即時發出警號並亮起紅燈，同時九巴後勤人員會收到訊息，車長在可行情況下會安頓長者，亦會密切留意走失長者在車箱内的動態。九巴電訊組會聯絡外勤車務督察或站長，留意巴士行經位置，鎖定失蹤長者，迅速提供適切支援。九巴顧客熱線職員則會聯絡事主家人通知最新情況，並協調內部薄通，直至家屬接回長者。九巴傳訊及公共事務部主管簡學悕指，新功能推出後，九巴已向九巴學院導師及前線車長提供培訓，讓他們熟識尋獲失蹤長者的指引。

簡學悕引述，一名患有嚴重認知障礙症的74歲蔡婆婆於上月14日失聯，其家人於下午約2時聯絡九巴。九巴的後台支援部門及前線同事按上述程序，成功於晚上約10時追蹤到蔡婆婆的位置，並聯絡其家人接走蔡婆婆。簡學悕指，事主的妹妹蔡女士透露，今次姐姐不幸走失，報警後警方提醒她可以同時向九巴求助，她指蔡婆婆在街上遊走及乘搭巴士機會高，感恩今次有向九巴求助，否則相信難以定位蔡婆婆位置。

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記者：吳穎嵛